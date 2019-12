Nové iPhony 12 by měly dostat stabilizaci čipu IBIS

Apple vždy na podzim představuje nové generace iPhonů. Letošní iPhony 12 by opět měly přinést několik novinek a hovoří se o tom, že i přes problémy s chipsety a komplikované vztahy s Qualcommem by se do nových telefonů konečně mohly dostat i 5G modemy, které byly původně předpokládány až v roce 2021. Nás ale bude zajímat fotografická stránka. Nynější Společnostvždy na podzim představuje nové generace iPhonů. Letošníby opět měly přinést několik novinek a hovoří se o tom, že i přes problémy s chipsety a komplikované vztahy s Qualcommem by se do nových telefonů konečně mohly dostat i 5G modemy, které byly původně předpokládány až v roce 2021. Nás ale bude zajímat fotografická stránka. Nynější iPhony 11 Pro mají tři fotoaparáty s přepočtenými ohniskovými vzdálenostmi 13, 26 a 52 mm. Poslední dva pak mají i optickou stabilizaci obrazu.

Vypadá to však, že by se nová generace mohla dočkat změny a přejít na mechanickou stabilizaci čipu (IBIS). To by přineslo výhodu v možnosti stabilizovat obraz v 5 osách, zatímco optická přináší jen 2 osy (např. i naklánění horizontu navíc). Další výhodou je to, že mechanická stabilizace přináší vysoký účinek zejména u širokoúhlejších objektivů, což je i případ těch v telefonech (optická získává výhody u teleobjektivů). Dále se předpokládá, že nové iPhony dostanou i 3D hloubkovou kamerku, což je běžné u mnoha telefonů s Androidem, a to občas i v nižších třídách.

Ceny souvisejících / podobných produktů: