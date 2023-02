Nový 1,0" HDR snímač Canon zvládne dynamický rozsah téměř 25 EV

Novinkou z dílen společnosti Canon je nový 12,6MPx snímač typu 1,0". Jeho rozlišení je 4152×3024 pixelů a chlubit se má především extrémně vysokým dynamickým rozsahem. Dle Canonu má totiž dosahovat 148 decibelů, což odpovídá 24,7 EV při snímkovací frekvenci 30 fps. V případě záznamu při 60 fps klesne na 142 dB (23,7 EV). A to je opravdu velmi vysoké množství překonávající i schopnosti lidského oka. Navíc toto vše funguje z jedné jediné expozice, tedy bez pohybových artefaktů.



Celý vtip spočívá v podobném principu jako u televizí s technologií Mini-LED, jen v opačném směru. Tam se regulací podsvícení v malých plochách zvyšuje kontrast, zde se naopak regulací expozičního času tento kontrast co nejvíce snižuje, aby bylo možné dostatečně prokreslit stíny i světla. Nedochází však k ovládání na úrovni pixelů, ale k úpravě expozice na 736 různých plochách na celém čipu (to by teoreticky vycházelo např. na 32×23 plošek, tedy na plošky o velikosti strany okolo 130 pixelů, tato čísla ale Canon nezveřejnil).

Snímač tak může pobrat intenzitu osvětlení v rozsahu od 0,1 luxu (svit Měsíce) do 2,7 milionu luxů (přední světla automobilu). Snímač míří do průmyslové oblasti, kde tyto nekontrastní snímky najdou využití pro různá nasazení rozpoznání obrazu. Nový senzor má i vlastní CPU a obvody pro výpočetní úlohy.