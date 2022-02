Nový fotoaparát OM System má údajně přinést 120fps RAW výstup v DCI 4K

OM System nadále vyvíjí fotoaparáty a objektivy, které jsme znali pod značkou Olympus, a nyní se na Internetu objevily uniklé informace o připravovaném modelu jedničkové řady, který by se měl objevit už zanedlouho. Úniky hovoří o tom, že by se tak mělo stát už 15. února. Své místo by tu měl najít snímač

Společnostnadále vyvíjí fotoaparáty a objektivy, které jsme znali pod značkou Olympus, a nyní se na Internetu objevily uniklé informace o připravovaném modelu jedničkové řady, který by se měl objevit už zanedlouho. Úniky hovoří o tom, že by se tak mělo stát už 15. února. Své místo by tu měl najít snímač Sony IMX472 , což je čip typu 4/3" s celkovým rozlišením 22,93 MPx (efektivně 21,46 MPx). Zůstat by měly 3,30µm pixely a vylepšit by se měla citlivost i dynamický rozsah snímače, novinkou bude pro 4/3" čipy struktura Quad Bayer. Zásadní je ale výrazně vyšší rychlost senzoru.

Úniky totiž hovoří o tom, že v DCI 4K rozlišení (4096×2160 pixelů) bude uměl 12bitový výstup v RAWu a 120 fps (toto bude patrně platit jen pro výstup do HDMI rekordéru). Chybět nemá ani 4K60p video v 10bitové hloubce a kódování 4:2:2. OM System by měl údajně vylepšit i AF Tracking a přinést vylepšené možnosti focení astro fotografie (sledování hvězd pomocí systému mechanické stabilizace čipu). Co vše z tohoto bude pravda, uvidíme možná příští týden.

