Nubia Z60 Ultra: tři fotoaparáty s OIS a křemíková 6000mAh baterie

Společnost Nubia si přichystala nový high-endový telefon Z60 Ultra. Ten je zajímavý hned několika svými parametry. Hlavní zadní fotoaparát není ani zdaleka tak širokoúhlý, jak je dnes zvykem a přináší 35mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost. Máme tu čip 1/1,5" Sony IMX800 s rozlišením 50 MPx a objektiv je 7členný (jeden člen je skleněný, ostatní plastové), máme tu světelnost F1,59 a optickou stabilizaci obrazu. Ultra-širokoúhlá kamerka přináší 18mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost. To znamená cca 100° úhel záběru, i to je na dnešní poměry relativně málo širokoúhlé pro danou kategorii modulu, nicméně to zase umožnilo sem umístit velký 1/1,55" snímač s 50MPx rozlišením. Objektiv podporuje autofokus, také je stabilizovaný a světelnost dosahuje velmi dobré hodnoty F1,8. Nakonec je tu třetí modul s 1/2" 64MPx senzorem. Je tu teleobjektiv s přepočtenými 85mm a OIS. Přední kamerka má pak 12MPx rozlišení.

Procesorem je výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , operační paměť LPDDR5X může mít kapacitu 8, 12 nebo 16 GB. Úložiště UFS 4.0 bude mít kapacitu 256 GB, 512 GB nebo 1 TB podle konkrétních trhů. Je zde GPU Adreno 740 a AI Engine 6. generace. Telefon je dost velký, má totiž 6,8" displej AMOLED. Jeho rozlišení je 2480×1116 pixelů, podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a pokrývá 100 % prostoru DCI-P3. Výsledkem jsou rozměry 163,98×76,35×8,78 a vysoká hmotnost 246 gramů. Zajímavostí je tu velký 6000mAh akumulátor, který využívá křemíkovou anodu . Zvuk splňuje standard DTS HD, je tu podpora pro Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, polohové služby GPS L1/L5, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Tělo telefonu je vodotěsné a splňuje certifikaci IP68. Operačním systémem je Nubia MyOS 14.

Na evropském trhu bude k dispozici ve třech variantách, a to 8GB+256GB za 679 EUR (16.700 Kč), 12GB+256GB za 749 EUR (18.400 Kč) a 16GB+512GB za 899 EUR (22.000 Kč).