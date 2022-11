Objektiv AstrHori 28mm F13 2X Micro Probe poslouží jako sonda

Makro objektivy mohou zaostřovat z velmi krátkých vzdáleností, ale kvůli svým rozměrům si občas samy sobě překáží. Objektivy jako Laowa 24mm f/14 Macro Probe toto řeší svým velmi dlouhým, ale také velmi tenkým tělem. Díky tomu se dostanou i do velmi úzkých míst a občas umožní i "průlety" různými objekty. Výše zmíněný objektiv má ale problém ve své ceně. I když je to Laowa, která má obvykle dost nízké ceny, tento objektiv stojí okolo 44 tisíc Kč. Řešením by mohla být alternativa v podobě objektivu. Má velmi podobný tvar, ale je jen za 739 USD, což je v jednoduchém přepočtu přes 17 tisíc Kč. V tom nicméně chybí další poplatky a DPH, takže uvážíme-li, že Laowa je za 1379 USD, konečná cena v ČR by (v případě, že se sem objektiv dostane) mohla být u AstrHori okolo 24 tisíc Kč s DPH.