Objevují se zvěsti o levném full frame CSC Nikon Z5

Nikon má zatím ve třídě full frame CSC jen dva modely, Z6 a Z7 . To by se ale brzy mohlo změnit. Objevily se totiž neoficiální informace, že se pracuje na levnějším full frame modelu. Podle nich by nová Z5 měla mít stejný elektronický hledáček jako Z6, neměla by ale mít horní stavový displej. Naopak se prý můžeme těšit na dvojici SDXC slotů s podporou UHS-II, takže konečně se najde slot i na něco běžně dostupného a ne jen velmi drahé karty XQD. Tělo by mělo být z hořčíkových slitin.