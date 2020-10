Olympus dokončil dohodu ohledně přechodu pod JIP

Olympus Corporation finalizoval dohodu se společností JIP (Japan Industrial Partners Inc.), která převezme jeho fotografickou divizi. Ta finančně dlouhodobě strádala, za což mohla i probíhající restrukturalizace. Nyní už víme další detaily dohody. Olympus vytvoří dceřinnou společnost New Imaging Company, přičemž 95 % jejích akcií bude 1. ledna 2021 převedeno do OJ Holdings Ltd. Ta je speciální firmou vytvořenou společností JIP k účelu převzetí.

Olympus se tím zbaví fotografické divize a bude se soustředit na zdravotnické a vědecké projekty. Jeho fotografická divize bude nakonec známá pod jménem OM Digital Solutions Corporation se sídlem v Tokiu. Ředitelem bude Shigemi Sugimoto a firma má nadále vyrábět a prodávat digitální fotoaparáty, především CSC a objektivy pro ně. V portfoliu budou i rekordéry a jiné audio produkty. Převezme i R&D (vývoj) a měla by tedy přicházet s novými fotografickými produkty.

