Olympus OM-D E-M1 Mark III uvádí mnohé funkce z E-M1X v menším těle

Olympus OM-D E-M1 Mark III přichází. Fotoaparát nahrazuje starší model Slibovaný CSC fotoaparátpřichází. Fotoaparát nahrazuje starší model OM-D E-M1 Mark II a dostává spoustu funkcí z dražšího E-M1X v menším a kompaktnějším těle. V těle z hořčíkové slitiny se ukrývá 4/3” Live MOS čip s rozlišením 21,8 MPx, přičemž se efektivně využívá 20,4 MPx. Jeho rozměry činí 17,3x13,0 mm. Zpracování obrazu zajišťuje procesor TruePic IX. K dispozici je už tradičně mechanická stabilizace obrazu s vysoce nadprůměrným účinkem 7 EV, která může spolupracovat k s optickou stabilizací v objektivu a v některých případech tak dosáhnout účinku až 7,5 EV (např. s 12-100mm F4 IS PRO ).

Máme zde režim pro záznam vysokého rozlišení, kdy je pořízením 8 snímků s lehce posunutým senzorem možno dosáhnout až 80 MPx (50 MPx při focení z ruky). RAWy mohou být maximálně 12bitové. OM-D E-M1 Mark III má fázové ostření přímo na senzoru a nabídne 121 AF bodů. Olympus slibuje velmi vysokou citlivost už od -6 EV (s F1.2 objektivem). K dispozici jsou režimy se sledováním a detekcí tváří i očí. Máme tu i focus bracketing, který umožní vyfotit až 999 snímků s různým zaostřením (15 jich dokáže složit přímo ve fotoaparátu). Starry Sky AF pak přináší snazší automatické ostření na hvězdnou oblohu.

Expoziční režimy zahrnují automatiku, prioritu clony, času, manuál i bulb. Korekce expozice nabídne +/-5 EV, máme tu i bracketing pro 2, 3 nebo 5 snímků s až 1EV kroky, případně 7 snímků s kroky do 2/3 EV, je tu i bracketing ISO citlivostí. HDR bracketing vyfotí 3 nebo 5 snímků s kroky 2 EV nebo 3 EV, při 7 snímcích mohou být kroky 2 EV. Vícenásobná expozice zvládne 2-3 snímky a zajímavostí je Live ND režim, který skládáním expozic simuluje nižší citlivosti a delší expoziční časy bez použití fyzického ND filtru (podporuje ND2 až ND32, tedy 1 až 5 EV). Citlivosti mohou být od ISO LOW do ISO 25600. Mechanická závěrka podporuje časy 1/8000 sekundy až 60 sekund, rozsah od 1/32000 sekundy platí pro plně elektronickou (lze mít i první lamelu elektronickou, druhou mechanickou). Bulb je podporován až do 30 minut. Je zde i tradiční prodleva spouště pro minimalizaci roztřesení závěrky.

Sekvenční snímání může dosahovat až 15 fps s mechanickou závěrkou, buffer postačí na 101 RAWů nebo 134 JPEGů. V tichém režimu s elektronickou závěrkou lze dosahovat v plném rozlišení s autofokusem 18 fps (buffer na 76, resp. 90 RAWů), ve vysokorychlostním režimu bez AF dokonce 60 fps (50 RAWů nebo JPEGů). Režim Pro Capture zvládne pořídit a zapamatovat si až 35 fotografií před plným zmáčknutím spouště tak, aby neunikl ten správný moment. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy, vysokorychlostní synchronizace umí až 1/8000 sekundy. Podporovány jsou i bezdrátové blesky ve 4 skupinách a 4 kanálech.

Pokud jde o video, maximem je zde Cinema 4K s rozlišením 4096x2160 pixelů při 24p a datovém toku 237 Mbps. V UHD 4K (3840x2160 pixelů) je už možno dosáhnout 30p a toku nanejvýš 102 Mbps. Full HD (1920x1080 pixelů) zvládne 30p v All-Intra (tok 202 Mbps) nebo 60p v IPB (tok 52 Mbps), máme tu 8bitový 4:2:2 záznam. Využit je kodek MPEG-4 AVC/H.264, interní zvuk je stereo. K dispozici je také slow-motion ve Full HD a 120 fps. Pro zvýšení dynamického rozsahu videa pak Olympus nabídne režim OM-Log400.

Elektronický hledáček má rozlišení 2,36 milionu bodů (1024x768 RGB pixelů). Nabídne 100% pokrytí a zvětšení 1,48× (0,74× po přepočtu). OM-D E-M1 Mark III je vybaven 3,0” polohovatelným a dotykovým displejem s rozlišením 1,037 milionu bodů (720x480 RGB pixelů). Fotoaparát má dva SDXC sloty, ten první si poradí i s UHS-II, druhý nanejvýš s UHS-I. Máme zde USB-C 3, HDMI typu D, Wi-Fi (2,4GHz i 5GHz), Bluetooth a nechybí ani dva 3,5mm jacky pro externí mikrofon a sluchátka. Je tu i synchronizační konektor.