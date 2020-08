Olympus OM-D E-M10 Mark IV dostává 20MPx čip

Olympus OM-D E-M10 Mark IV. Ten ve výrobním programu nahradí 3 roky starý

Do nižších tříd zamíří nový CSC fotoaparát. Ten ve výrobním programu nahradí 3 roky starý E-M10 Mark III . Vylepšení je poměrně dost, a i když nejsou nějak revoluční, jistě potěší. Při kompaktních rozměrech fotoaparátu tak potěší např. lépe tvarovaná rukojeť pro pevnější a jistější úchop. Radost udělá i použití 4/3" Live MOS čipu s rozlišením 21,77 MPx (efektivně 20,3 MPx), který nahradil již dost zastaralý 16MPx čip z předchůdce. Rozměry jsou tradičně 17,4×13,0 mm. Snímač je mechanicky stabilizovaný a nabídne zvýšený 4,5EV účinek (cca 25krát delší čas).

Fotoaparátu zůstal kontrastní systém autofokusu, přesto má být ale hlavním vylepšením lepší výkon v průběžném zaostřování včetně detekce tváří i očí. Celkem je k dispozici 121 zaostřovacích zón. Data je možné ukládat v JPEGu i RAWu. Sekvenční snímání bylo zrychleno až na 15 fps s elektronickou závěrkou, resp. 8,7 fps s mechanickou. RAW buffer vystačí na 42 snímků (při 15 fps). Pokud jde o video, to využívá kodeku MPEG-4 AVC/H.264. Video je možné natáčet v UHD 4K (3840×2160 pixelů) maximálně při 30p, Full HD (1920×1080 pixelů) je už možné natáčet při 60p a v HD rozlišení (1280×720 pixelů) je k dispozici i zpomalené (slow-motion) video při 120 fps bez zvuku.



Samozřejmostí jsou tradiční expoziční režimy jako automatika, priorita clony, času, manuál, bulb i time. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 60 sekund, elektronická závěrka v tichém režimu podporuje i 1/16000 sekundy. Citlivosti mohou být od ISO 200 do 25600, režim rozšíření přidává ISO LOW (100). Korekce expozice má bohatý rozsah od -5 EV do +5 EV. Interní blesk má směrné číslo 5,1 při ISO 100 (7,2 při ISO 200). K dispozici jsou tradiční umělecké filtry (včetně nového filtru Polaroid), nový režim panoramat a další režimy. Podporován je rádiový odpalovač blesků FC-WR, synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.



E-M10 Mark IV má elektronický hledáček s rozlišením 2,36 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů). Dále tu máme 3,0" dotykové LCD, které je výklopné směrem dolů o 180° pro focení selfie. Jeho rozlišení činí 1,04 milionu bodů (720×480 RGB pixelů). Fotoaparát si rozumí s paměťovými kartami SD, SDHC i SDXC a překvapí, že ve své třídě zvládá dokonce i standard UHS-II.

K dispozici je bezdrátové rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2 LE. Napájení zajišťuje akumulátor BLS-50 se 7,2V napětím a kapacitou 1210 mAh, lze ho nově nabíjet i přes USB např. z powerbanky. Rozměry těla činí 121,7×84,6×49 mm a váží 383 gramů včetně baterie a karty. V prodeji bude od poloviny srpna za 18.999 Kč s DPH.



