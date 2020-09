Olympus přinese firmware s podporou RAW videa pro high-endové OM-D

Olympus chce své fotoaparáty zacílit více i pro profesionální video. Do budoucna tak pro své high-endové Micro Four Thirds fotoaparáty OM-D E-M1X a OM-D E-M1 Mark III připravuje nové verze firmwarů, které přinesou podporu RAW videa. Mají podporovat externí rekordér Atomos Ninja V a záznam v Apple ProRes RAW. To má umožnit bohatší možnosti barevných, jasových a dalších úprav obrazu v post-processingu.

Předpokládá se, že by nové verze firmwarů měly být k dispozici v zimě letošního roku. Olympus znovu podotýká, že chce dále podporovat své fotoaparáty a jejich uživatele včetně těch zaměřených na natáčení videa. Své přístroje cílí zejména na natáčení videa z ruky díky velmi účinné stabilizaci. Ta se ukázala opravdu velmi dobrou při našem krátkém testu starší verze OM-D E-M1 Mark II

