Olympus uvádí telezoom M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

Pro Micro Four Thirds systém tu máme nový objektiv typu telezoom, model M.Zuiko Digital ED 100-400mm F5.0-6.3 IS od společnosti Olympus. Má jít o relativně kompaktní objektiv vzhledem ke svému dosahu, přesto ale počítejte s tím, že má 205,7 mm na délku a 86,4 mm v průměru (podporuje 72mm filtry). Jeho hmotnost bez příslušenství pak dosahuje 1120 gramů (1325 se závitem pro stativ). Jde o objektiv se 4× optickým zoomem v rozsahu 100 až 400 mm, tedy 200 až 800 mm po přepočtu. To znamená úhly záběru 12° až 3,1°.

Kompatibilní je i s telekonvertory, konkrétně jde o model MC-14 s 1,4× prodloužením ohniskové vzdálenosti (280 až 1120 mm efektivně), případě MC-20, který prodlouží ohniskovou vzdálenost rovnou na dvojnásobek. To už můžete počítat s přepočteným rozsahem 400 až 1600 mm (a pochopitelně 2EV zhoršením světelnosti).



Novinka se skládá z 21 optických členů v 15 skupinách, mezi nimi jsou 4 ED členy, 2 ze Super HR skla a další 2 z HR skla. Světelnost má hodnoty F5,0 až F6,3, což není zrovna mnoho, 9lamelovou irisovou clonu pak lze nastavit maximálně na F22 v celém rozsahu. Pokud jde o zaostřování, to je možné od 1,3 metru a dosahuje tak 0,29× až 0,57× zvětšení. Na max. zoomu tak nabídne vskutku solidní telemakro. Konvertor MC-14 zvýší max. hodnotu až na 0,81× a MC-20 na 1,15×. Na focení z ruky to ale moc nebude, přestože tu máme optickou stabilizaci obrazu, ta má však jen 3EV účinek (Olympus spoléhá na duální stabilizaci, tedy kombinaci s mechanickou verzí v těle). K zaostřování je použit systém MSC a kompatibilní je s funkcí Focus Stacking.

Objektiv se může pochlubit i odolností vůči vodě a prachu (IPX1). Odrazy a odlesky potlačují povrchové vrstvy ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical). V balení dostanete i sluneční clonu. Koncová cena byla stanovena na 34.999 Kč s DPH, v prodeji bude od poloviny srpna.



Zdroj: TZ Olympus

