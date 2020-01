Olympusu unikají údaje o E-M1 Mark III i objektivu 12-45mm F4.0

Olympus OM-D E-M1 Mark III 20,4MPx 4/3" snímač s 5osou stabilizací a 7EV účinkem, která má v duální verzi (ve spolupráci s optickou stabilizací v objektivu) přinést dokonce až 7,5EV účinek. Stávající Na Internet unikly nepotvrzené zprávy o připravovaných produktech společnosti Olympus. Údajně by mělo jít o tiskové zprávy, které mají být prezentovány 12. února, kdy se očekává uvedení novinek. Pokud je únik pravý, měl by mít nový20,4MPx 4/3" snímač s 5osou stabilizací a 7EV účinkem, která má v duální verzi (ve spolupráci s optickou stabilizací v objektivu) přinést dokonce až 7,5EV účinek. Stávající E-M1 Mark II přitom nabídne duálně 6,5 EV.

stávající Olympus OM-D E-M1 Mark II

Měl by zůstat multiexpoziční režim s 50MPx rozlišením v JPEGu a 80 MPx v RAWu. Hovoří se o 121 fázových zaostřovacích bodech a 18fps sekvenčním snímání v plném rozlišení. Dostane se na nový procesor TruePic IX a detekci tváří i s detekcí očí. Pro focení hvězd tu má být režim Starry Sky AF. Olympus také měl zapracovat na ochraně čipu před prachem. Systém odstraňující prach by měl být 10krát účinnější (počet neodstranitelných kousků má klesnout na desetinu) a závěrka má vydržet na 400 tisíc cyklů. Pro video tu bude OM-Log400 záznam s širokým dynamickým rozsahem. Zpráva také hovoří, že by tělo fotoaparátu mělo vážit 504 gramů.

M.Zuiko Digital ED 12-45mm f/4.0 PRO. Ten má nabídnout rozumný 3,75× optický zoom (24-90 mm po přepočtu) se světelností F4,0. Novinka díky tomu bude skladnější než Dále se objevily i informace o objektivu. Ten má nabídnout rozumný 3,75× optický zoom (24-90 mm po přepočtu) se světelností F4,0. Novinka díky tomu bude skladnější než 12-40mm F2.8 varianta . Mluví se o průměru 63,4 mm a délce 70 mm, hmotnost by pak měla být 254 gramů (F2.8 verze má míry 69,9×84 mm a 382 gramů). Nový objektiv má zaostřovat od 12 až 23 cm dle zoomu a dosahovat maximálně 0,25× zvětšení (0,5× po přepočtu). Uvidíme, co vše z toho bude pravda a na další údaje se pochopitelně podíváme podrobněji, až budou oba produkty skutečně představeny.

