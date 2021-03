OM Digital rychle ztrácí tržní podíl v Japonsku, získává Sony a Fujifilm

Japonsko je sice velmi odlišný trh od našeho (např. vyšší oblibou low-endu), přesto je zajímavé se podívat, co se tam děje. Dle posledních výsledků v BCN Ranking (který ale nemonitoruje celý japonský trh) to vypadá, že společnost OM Digital bude muset hodně rychle něco udělat, aby uživatele přesvědčila o své životaschopnosti. Zatímco ještě v loňském červenci měla okolo 27 % tržního podílu a byla velmi těsně dvojkou, za únor už je na čtvrté pozici s 12 %. To je opravdu výrazný propad.

Naopak se daří Sony, na které sice nedávno hodně dotíral Canon, ale Sony se podařilo útok odrazit a nyní má přes 33 %. Druhý Canon naopak v posledních dvou měsících mírně klesá a dostává se na zhruba 22 %. Na třetí místo se dokázal dostat Fujifilm. Ten ještě v listopadu 2020 jen mírně přesahoval 10% hranici, nyní už je třetí s více než 20 %. Bohužel nevíme, kde je zde Nikon. Zveřejněné statistiky ukazují i oblíbenost jednotlivých modelů:



Sony A6400 (15,3 %) Canon EOS Kiss M / EOS M50 (8,6 %) Fujifilm X-A5 (7,0 %) Canon EOS Kiss M2 / EOS M50 Mark II (5,0 %) Sony A7C (4,5 %) Fujifilm X-S10 (4,0 %) Sony A6100 (3,6 %) Olympus PEN E-PL10 (3,6 %) Fujifilm X-A7 (3,0 %) Sony A7 III (2,8 %)

