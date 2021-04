OM Digital: zůstáváme u MFT, objektivy s F1,0 jsou komplikované

Budoucnost Micro Four Thirds systému se probírala na společné akci společností OM Digital a Panasonicu. Visí nad ní spousta otazníků, protože Panasonic poslední dobou hodně buduje systém s full frame čipem a bajonetem L-Mount, fotodivize Olympusu změnila majitele. Co jsme se tedy dozvěděli? Zdůrazněno bylo např. to, že na celém systému MFT spolupracuje 56 společností a proniká i do dalších odvětví jako jsou drony a průmyslové nasazení. Panasonic opětovně potvrdil, že se s MFT počítá i nadále a uvažuje se nad objektivy s přepočtenou ohniskovou vzdáleností 800 mm a více.



V případě OM Digital tu máme více informací. Společnost přiznává, že PEN-F se moc dobře neprodával, ale přesto nevylučuje nástupce. Nehodlá jít do systému s full frame čipy, tedy se nepřipojí k L-Mount a bude nadále stavět na výhodách menšího senzoru (a pochopitelně bojovat s nevýhodami). Zajímavostí je informace, že se pracovalo na objektivech se světelností F1,0, ale při takové světelnosti je problematické zvládnout to včetně autofokusu. Zároveň bylo znovu zmíněno, že se představí produkt, na který se vyplatí čekat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: