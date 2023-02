OM System M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO přináší 2× zvětšení

Od firmy OM Digital Solutions jsme se dočkali nového objektivu pro systém Micro Four Thirds. Jde o M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO a novinka se rozhodně nechce nechat zahanbit. Objektiv má 90mm ohniskovou vzdálenost, což po přepočtu díky 2× crop faktoru znamená 180 mm. V optické konstrukci máme 18 členů ve 13 skupinách, najdou se tu 4 ED členy a 2 SED, nechybí ani 1 HR a jeden Super HR. Světelnost má hodnotu F3,5 a 7lamelovou irisovou clonou lze dosáhnout max. F22. Objektiv má vlastní optickou stabilizaci s 6EV účinkem, nicméně ta může být kombinována se stabilizací v těle pro 7EV účinek a stabilizaci v 5 osách.



Tím nejzajímavějším jsou pochopitelně schopnosti makra. Objektiv má totiž nejen klasický režim s 1× zvětšením (2× po přepočtu) a minimální zaostřovací vzdáleností 25 cm, ale také režim S-Macro, který tuto vzdálenost posune na 22,4 cm. To se ale už dostanete na 2× zvětšení, tedy díky crop faktoru na 4× po přepočtu. S objektivem tak můžete fotit detail o rozměrech 8,7×6,5 mm. Ale ani tady se nekončí. Je totiž kompatibilní s 1,4× telekonvertorem MC-14 i 2× konvertorem MC-20. Pokud použijete ten druhý, reálné zvětšení se dostane dokonce na 4× a přepočtené na stěží uvěřitelných 8×. Při snímací vzdálenosti 25 cm to znamená, že můžete fotit detail o rozměrech pouhopouhých 4,3×3,3 mm! Zaostřovací rozsah je možné limitovat na 25-50 cm, na S-Macro a pak na celý rozsah od 25 cm do nekonečna. Přepnutí na manuální ostření je možné posunem zaostřovacího kroužku.



Objektiv je odolný vůči vodě, prachu a mrazu (do -10 °C), vykazuje odolnost IP53. Přední člen má fluorovou povrchovou úpravu, jsou tu i povrchové vrstvy ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical). Měří 69,8 mm v průměru, má 136 mm na délku a využívá 62mm filtry. Pokud jde o hmotnost, ta je 453 gramů. Cena činí 36.990 Kč s DPH.