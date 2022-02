OM System OM-1: 4K60p, 120fps sekvence i 8EV stabilizace

Systém Micro Four Thirds žije a v těchto dnech dostane hned několik významných novinek. O tu první se postarala firma OM Digital Solutions (bývalá fotodivize firmy Olympus), které mnozí předpovídali konec. Ta však přišla s fotoaparátem OM System OM-1 (resp. Olympus OM-1, logo značky Olympus pořád najdete na fotoaparátu), který ukazuje, že to firma s dalším vývojem fotoaparátů myslí opravdu vážně. Zajímavých novinek je tu hned několik a především jde o inovativní 4/3" senzor. Jde o Live MOS BSI, který je vrstvený, což umožňuje dosahovat velmi vysokých rychlostí. Má rozlišení 22,9 MPx a efektivně se využívá 20,4 MPx. Obraz z něj zpracovává 4ádrový procesor TruePix X a důraz je zde dán i na výpočetní fotografii. RAWy mohou být 12bitové.



A co vše tato kombinace umí? Předně tu máme 7EV mechanickou stabilizaci senzoru, která v duální formě (spolu s optickou v objektivu) přinese 8EV účinek (to je 256násobně delší čas než dle pravidla převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti). Snímač má fázový autofokus s 1053 zaostřovacími body a AI, která má vylepšovat detekci různých objektů. Má si poradit s auty, letadly, helikoptérami, vlaky, psy, kočkami nebo ptáky. Citlivost je od naprosto excelentních -8 EV s objektivem F1,2. V případě, že využijete průběžný AF i AE, se můžete těšit na 50fps sekvenční snímání. Bude-li zaostření a expozice nastavena dle prvního snímku, lze se dostat na 120 fps v RAWu (buffer pojme 92 těchto RAWů). Toto platí pro vybrané kompatibilní objektivy. Pro Capture dokáže zahájit záznam ještě před zmáčknutím spouště (při namáčknutí). Pokud jde o mechanickou závěrku, tam je maximem 10 fps.



Nechybí funkce Live ND (simulace filtru ND64), Handheld High Res Shot (multiexpozice 12 snímků, která vytváří výsledný 50MPx snímek bez potřeby stativu, resp. 80 MPx v režimu se stativem), Live Composite (kombinace více snímků dohromady s živým náhledem vytvářejícího se snímku v průběhu času), Focus Stacking (skládání snímků pro dosažení větší hloubky ostrosti u makra), Expressive HDR, Starry Sky AF (pro focení astrofotografie), Anti-flicker (vyrovnání expozice při snímání pod umělým blikajícím světlem).

Citlivosti mohou být od ISO LOW (cca ISO 80) do ISO 102400. Závěrka je testována na 400 tisíc cyklů a zvládne časy 1/8000 sekundy až 60 sekund, v bulb režimu do 30 minut. Elektronická má rozsah už od 1/32000 sekundy do 60 sekund. K dispozici je také opoždění závěrky pro odstranění problému roztřesení závěrkou. Máme zde korekci v rozsahu +/-5 EV, expoziční bracketing pro 2, 3 nebo 5 snímků s až 1EV kroky, příp. 7 snímků s kroky do 2/3 EV. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy, resp. 1/8000 sekundy v režimu Super FP.

Pokud jde o video, OM-1 podporuje 8bitový formát MPEG-4 AVC/H.264 i 10bitový HEVC/H.265. Máme zde podporu HLG i OM-Log400. Cinema 4K video (4096×2160 pixelů) i klasické UHD 4K (3840×2160 pixelů) zvládá maximálně při 60p a 152 Mbps (obojí v H.265, přičemž v H.264 je maximem 30p u Cinema 4K). Výstup přes HDMI umí dokonce ve 12bitovém RAWu a kódování 4:4:4. Slow-motion video umí ve Full HD až při 240 fps.

Elektronický hledáček má 5,76 milionu bodů (1600×1200 RGB pixelů) s 1,65× zvětšením (0,83× po přepočtu). Uživatelé se mohou těšit na 120fps frekvenci a odezvu jen 0,005 sekundy. Hlavní displej je plně polohovatelný, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 mil. bodů. Máme zde dva sloty s podporou SDXC UHS-II. K dispozici je HDMI typu D, USB-C 3 (podpora USB tetheringu), Wi-Fi, Bluetooth 4.2LE, dále zde najdeme i 3,5mm jacky pro sluchátka a externí mikrofon.



OM System OM-1 využívá nový akumulátor BLX-1 s výdrží na 520 snímků, přičemž ji lze nabíjet během používání fotoaparátu. Fotoaparát měří 138,8×91,6×72,7 mm, váží 511 gramů bez příslušenství a 599 gramů s baterií a kartou. Těšit se lze i na zvýšenou odolnost danou standardem IP53 (proti vodě, prachu a -10°C mrazům). Cena novinky byla stanovena na 56990 Kč s DPH.

