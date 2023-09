OM System přichází s outdoorovým kompaktem Tough TG-7

Společnost OM Digital Solutions pod svou značkou OM System vydává nový kompakt Tough TG-7. Ten nahrazuje již nevyráběný TG-6 a máme tu několik drobných vylepšení. Dostává se na port USB-C, také tu máme podporu pro vertikální video, což se hodí pro ty, kteří chtějí natáčet videa pro sociální sítě. Máme zde také možnost intervalového snímání, drobné vylepšení gripu a LCD. Jinak je základem nadále 1/2,33" snímač CMOS s rozlišením 12,7 MPx (efektivně 12 MPx). Procesorem je tu TruePic VIII. Fotoaparát je vodotěsný do hloubky 15 metrů, zvládne tlak 100kg zátěže, teploty do -10 °C a pád z 2,1metrové výšky.



Objektiv se od dob TG-1 nezměnil a nadále má 4× optický zoom v přepočteném rozsahu 25-100mm se světelností F2,0-4,9. Skládá se z 9 členů v 7 skupinách, má i 3 asférické členy. Podporuje také předsádky, k tomu ale potřebuje adaptér CLA-T01. Vynikající je makro a v celém rozsahu tak může ostřit od 10 cm, v režimu supermakro dokonce od 1 cm. Zajímavostí je také LED světlo kolem objektivu pro přisvícení si při focení detailů.

Fotograf má k dispozici režim automatiky a priority clony, pro focení pod vodou je zde speciální mód. Korekce expozice nabídne +/-2 EV, citlivosti jsou od ISO 100 do 12800, časy pak od 1/2000 do 1/2 sekundy, v nočním režimu pak do 4 sekund. Sekvenční snímání nabídne až 20 fps, buffer postačí na 46 RAWů nebo 74 JPEGů. Tough TG-7 je kompatibilní i s bezdrátovými blesky FL-600R, FL-700WR a FL-900R.

Pokud jde o video, maximem je UHD 4K (3840×2160 pixelů), bohužel nadále jen max. do 30 fps. Datový tok končí na 102 Mbps, videa se ukládají s kodekem MPEG-4 AVC/H.264. Slow-motion je k dispozici ve Full HD 1080p do 120 fps, v HD 720p do 240 fps a ve VGA rozlišení 640×360 pixelů zvládá dokonce 480 fps.

LCD má rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Najdeme zde také bezdrátové rozhraní Wi-Fi a Bluetooth, dokonce je k dispozici i GPS modul, vedle portu USB-C je i micro HDMI (typ D). Podporovány jsou paměťové karty SDXC max. s UHS-I, je možné využít i karty Eye-Fi. Rozměry činí 113,9×65,8×32,7 mm a s baterií a kartou váží 249 gramů. Doporučená cena činí 14.399 Kč s DPH.