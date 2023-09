OpenAI uvádí generativní AI DALL-E 3, s příkazy jí pomůže ChatGPT

Nedávno jsme se věnovali tomu, co je to generativní AI pro obraz , přičemž vývoj jde stále kupředu a už tu máme další verzi systému DALL-E od. Společnost totiž oznámila brzké uvedení systému. OpenAI přiznává, že většina systémů typu text-to-image (text-na-obraz) trpí na problém toho, že ignorují některé detaily v příkazech a popisech toho, co se má vygenerovat. Uživatele tak tlačily k tomu, aby se naučili zadávání co nejefektivnějších příkazů (tzv. prompt engineering). Nová verze by v tomto měla být lepší, neboť se samotným vytvářením příkazů pro DALL-E 3 bude pomáhat jiná generativní AI, a to ChatGPT