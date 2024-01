OPPO Find X7 Ultra: velký 1,0" čip i dva periskopické teleobjektivy

Oppo Find X7 Ultra jde ale ještě dál a alespoň papírově by mělo jít o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Základem je tu velký 1/0,98" snímač Už minulý telefon OPPO Find X5 Pro byl zajímavý tím, že přinášel dva moduly s velkým 1/1,56" snímačem.jde ale ještě dál a alespoň papírově by mělo jít o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. Základem je tu velký 1/0,98" snímač Sony LYT-900 s 50 MPx a velkými 1,6µm pixely (3,2µm po sloučení). Objektiv nabídne světelnost F1,8 a optickou stabilizaci obrazu. V případě širokoúhlého modulu se 123° úhlem záběru tu máme také poměrně velký 1/1,95" snímač s 50 MPx a slušnou světelnost F2,0.

Aby toho nebylo málo, v nabídce najdeme ještě dva teleobjektivy, přičemž oba dva využívají periskopickou konstrukci. Ten standardní se 3× zoomem (65 mm po přepočtu) využívá nezvykle velký 1/1,56" snímač Sony IMX890. Také zde je optická stabilizace obrazu a světelnost pak činí F2,6. No a nakonec je tu 6× teleobjektiv (přepočtených 135 mm), který využívá 50MPx snímač Sony IMX 858. Ten je ze všech nejmenší, nicméně vzhledem k zoomu je stále poměrně velký, jde o typ 1/2,51" (Apple i Samsung používají menší). Ani zde nechybí OIS. Samozřejmostí je možnost záznamu do formátu RAW. Pokud jde o video, snímače by měly podporovat 4K záznam.