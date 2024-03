Organický snímač Panasonic je víceméně hotov, ale objeví se vůbec?

Už v roce 2013 začal vývoj novéhoPanasonicu ve spolupráci s Fujifilmem. Experimentálně se objevil v několika kamerách, na trh se ale dosud nedostal v žádném finálním produktu. Tomoki Nakanishi z Panasonicu nedávno vedl rozhovor se zástupcem serveru Petapixel a přišla řeč i na tento snímač. Moc růžově to ale nevypadá. Vypadá to, že vývoj snímače je po 11 letech více či méně hotov, což zní dobře. Co už moc dobře nezní, je to, že Panasonic si není jistý, zda vůbec začne vývoj nějaké kamery nebo fotoaparátu, který by tento snímač používal.