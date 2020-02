Ostuda reality show The Bachelor: naprosto amatérské retuše bikin

Seznamovací soutěž a reality show The Bachelor je velkým terčem posměchu za jednu z posledních epizod. Vysílá se už od roku 2002 a jeden muž si zde vybírá z více žen, kterou na konci může požádat o ruku (takový Farmář hledá ženu v tropickém ráji). V jedné z posledních epizod měl muž se zbývajícími ženami pózovat pro fotografa, takže u některých z nich logicky došlo i na bikiny. Je překvapivé, že něco takového považovali tvůrci reality show za příliš "sexistické" a považovali za nutné je vyretušovat.



Při editaci videa tak někdo vzal grafický editor a spodní část bikin náležitě rozšířil, aby zakrývaly trochu více, než bylo natočeno. Terčem posměchu jsou hned dvě věci. Prvně to, že se vůbec retušovalo něco, co zdaleka není nějakým morálním prohřeškem (jak někteří reagovali na sociálních sítích: "proč jsou bikiny problém, když seriál naznačuje, že účastník měl sex i s několika ženami během jedné noci"), ale také to, jak kvalitní tato retuš je. Vypadá to na použití úplně běžného štětce s rozmazaným okrajem ve Photoshopu, kde vůbec nesedí tvar ani stín, prostě vůbec nic. Lidé si na sociálních sítích dělají legraci, že i v Malování by to vyretušovali lépe. Nejšílenější editace můžete vidět v přiloženém videu např. v časech 1:00, 2:59 nebo 3:52.

