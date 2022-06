Panasonic a Leica prohlubují spolupráci, L2 jako společný vývoj Leicy a Lumixu

V srpnu 2020 se společnosti Panasonic a Leica dohodly na spolupráci, která se týkala digitálních a audiovizuálních produktů, o rok později rozšířená o digitální fotoaparáty. Rok 2018 přinesl další spolupráci na poli L-Mount Alliance, do které se dostala také společnost Sigma. Nyní se hovoří o dalším kroku. Jde o L2 Technology, která má kombinovat značky Leica a Lumix.



Obě společnosti by díky tomu měly společně investovat do vývoje technologií, které posunou Leicu i Lumix dále a produkty obou značek budou využívat plody této spolupráce. Nemělo by tedy jít jen o licencování, ale o společný vývoj technologií. Jak konkrétně se to ale projeví, to teprve uvidíme. Víme však, že se to nebude týkat digitálních videokamer.