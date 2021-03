Panasonic: DFD se bude zlepšovat, kompakty zahrál do autu

DPreview nedávno Panasonic. Tím byl Yosuke Yamane, ředitel obrazové divize. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách serveru, my zde jen vypíchneme to nejpodstatnější. Panasonic říká, že se hodlá nadále věnovat nejen full frame systému, ale i Micro Four Thirds, neboť chce uspokojit zákazníky, kteří hledají vynikající obrazovou kvalitu u FF, i ty zákazníky, pro které je více důležitá kompaktnost systému. S M4/3 (MFT) se tak počítá i nadále. Servernedávno zveřejnil rozhovor se zástupcem společnosti. Tím byl, ředitel obrazové divize. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách serveru, my zde jen vypíchneme to nejpodstatnější. Panasonic říká, že se hodlá nadále věnovat nejen full frame systému, ale i Micro Four Thirds, neboť chce uspokojit zákazníky, kteří hledají vynikající obrazovou kvalitu u FF, i ty zákazníky, pro které je více důležitá kompaktnost systému. S M4/3 (MFT) se tak počítá i nadále.

Pokud jde o DFD, Panasonic si je vědom toho, že nedosahuje kvalit konkurence a je častou připomínkou uživatelů. Poslední verze firmwarů byly sice uživateli pozitivně přijaty, stále je ale co vylepšovat. Půjde nejen o vyšší výkon nového hardwaru, ale i o nové algoritmy, tedy vylepšený software. Výhodu bude mít v tomto ohledu systém MFT, neboť menší čip dovoluje rychlejší vyčítání při nižší spotřebě. Uvažuje se také nad širší podporou videa v RAW, které získává stále vyšší popularitu.

Zajímavým problémem je nahrávání na karty CFexpress, které má vysokou spotřebu, takže omezuje výdrž fotoaparátů a zvyšuje i zahřívání. Z tohoto pohledu je lepší nahrávání na externí SSD, to je ale zase nekompaktní. Pokud jde o budoucnost kompaktů, tuhle otázku zahrál Panasonic do autu s tím, že se sice situace na trhu s fotoaparáty obecně zlepšuje, ale roste zájem především o CSC. Nevypadá to tedy, že bychom se mohli dočkat nějakého nového kompaktu. Škoda, takový nástupce LX15 s podporou 4K60p videa by byl rozhodně velmi zajímavý.

Ceny souvisejících / podobných produktů: