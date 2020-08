Patenty Tamronu: objektivy 15-30mm i 200-800mm

Tamron, které se objevily na Internetu. Jako první je tu širokoúhlý zoom 15-30mm F2.8. Ten má však odlišnou optickou konstrukci jako objektiv Máme zde další dva patenty z dílen společnosti, které se objevily na Internetu. Jako první je tu širokoúhlý zoom. Ten má však odlišnou optickou konstrukci jako objektiv SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 , který byl představen před dvěma lety. Ten v patentu má ohniskový rozsah 15,45 až 29,11 mm (úhly záběru 111,75° až 72,32°) a konstantní světelnost F2,9 v celém ohniskovém rozsahu. Otázkou je, zda jde o jeden z návrhů zahozených při vývoji tohoto objektivu, nebo zda Tamron chystá opticky kvalitnějšího nástupce.

Dalším nově zmíněným objektivem je telezoom 200-800mm F6.3. Pokud by se takový objektiv objevil, nabídl by skutečně enormní ohniskový dosah. Ostatně patent hovoří o úhlech záběru 6,01° až pouhých 1,59°. Reálné ohniskové vzdálenosti jsou pak 205,43 až 774,3 mm. Světelnost je pak konstantně na přesnější hodnotě F6,58 (dá se ale předpokládat, že v případě představení by byl marketingově označen jako F6,3).

Ceny souvisejících / podobných produktů: