Patrior uvedl SDXC UHS-II karty EP s kapacitou až do 512 GB

Nabídka rychlých paměťových karet SDXC s rozhraním UHS-II byla rozšířena o nové modely Patriot EP V90 SDXC UHS-II U3 Class 10. Novinka splňuje standard UHS-II U3 a výrobce slibuje přenosové rychlosti 300 MB/s u sekvenčního čtení a 260 MB/s u zápisu. To by mělo stačit i pro záznam 8K Ultra HD videa.



K dispozici bude v kapacitách 64 až 512 GB. Spotřeba karet je 3,6 mW v idle režimu a 1,44 W při práci. Výrobce slibuje vodotěsnost, prachotěsnost, odolnost vůči nárazu, extrémním teplotám (pracovat mohou v rozsahu od -25 °C do +85 °C), záruka je 5letá. Ceny byly stanoveny na 47,99 USD (64 GB), 87,99 USD (128 GB), 184,99 USD (256 GB) a 399,99 USD (512 GB). V přepočtu na české koruny by to mohlo být cca 1200 až 10 tisíc Kč.