Pentax představuje novou vizi značky a potvrzuje, že ho nezajímá CSC

Zhruba před rokem se zástupci společnosti Ricoh a fotoaparátů Pentax nechali slyšet, že nevidí smysl v CSC fotoaparátech a věří v návrat k DSLR. Nějaká CSC tak od této společnosti v dohledné době rozhodně nečekejme. Pentax dokonce vytvořil novou webovou stránku , která se věnuje 5 principům SLR fotografie, které chce ctít do budoucna.

Ty se v několika bodech naráží na totéž, a to na pocit z fotografie pořizované přes hledáček. K tomu nechal natočit i doprovodná videa. Ve volném překladu jde o následující body:

Navrhujeme fotoaparáty s naprostou oddaností fotografii Produkujeme takové fotoaparáty, které dovolí přímou komunikaci se subjektem (pomocí smyslů) Navrhujeme takové fotoaparáty, které dovolí užívat si celý proces focení Dosahujeme úrovně kvality a výkonu, která nemůže být měřena jen čísly Zkušenosti a odezva uživatelů jsou pro nás neocenitelné

Zda se sázka na DSLR Pentaxu vyplatí, to ukáže až čas. Dosavadní čísla ale jeho optimismus příliš nepodporují, protože zrcadlovky jsou nejvíc padající kategorií fotoaparátů ze všech. Dokonce ani kompaktům neklesají prodeje tolik jako zrcadlovkám (za rok 2019 to bylo proti roku 2018 32 % u zrcadlovek a 22 % u kompaktů, letos byl propad i kvůli pandemii o 79 % proti 74 %). Pro zajímavost, u CSC to byla 4 % a 62 %.



Ceny souvisejících / podobných produktů: