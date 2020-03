Photokina 2020 zrušena nejen kvůli COVID-19, další bude až v roce 2022

Photokina se doposud konala obvykle v září ve dvouletém cyklu. Její pořadatelé ale chtěli toto změnit a přejít na jednoletý cyklus v květnu. Protože květen 2019 by byl příliš brzy po poslední Photokině v září 2018, přesunuli ji na květen 2020 (konkrétně na 27. až 30. května 2020). Ale ani toto novější datum bohužel nevyjde. Photokina se tak znovu odloží, a to dokonce na 18. až 21. května roku 2022.

Důvodů je více a nejde jen o koronavir SARS-CoV-2. Ten by pravděpodobně neumožnil konání veletrhu, neboť státy omezují volné vycházení a zatím nikdo pořádně neví, jak bude vlastně vypadat situace za dva měsíce, nemluvě o tom, že se veletrhu nechtělo zúčastnit mnoho z tradičních společností. Prozatím to totiž nevypadá, že by měl celý problém s COVID-19 koncem března kulminovat, jak se ještě nedávno předpokládalo. Situace je zejména v Evropě čím dál kritičtější a v posledních dnech začíná přibývat nemocných např. i v Jižní Americe, která se dosud nemoci docela vyhýbala. Dalším důvodem je ale i to, že se celý trh s fotoaparáty stále výrazně mění. Tyto trendy byly problémem i bez koronaviru, jenže ten je ještě více umocnil a Photokina tak potřebuje nabrat trochu jiný směr. Tak uvidíme, zda nakonec nebude zrušena i ta v roce 2022.