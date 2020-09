Plísně v časosběrném videu ukazují své skryté krásy

I když něco takového, jako jsou plísně, může na první pohled působit odpudivě a nezajímavě, pod drobnohledem je možné odhalit skryté krásy tohoto miniaturního světa. O to se snaží i netradiční timelapse video nazvané "The Rise of Molds", které zachycuje růst plísní.





I když pro spoustu lidí plísně nejsou nikterak spojené se slovem krása a představují nevyžádané návštěvníky na potravinách nebo na stěnách domů, Dr. Yan Liang vytvořil video, které by mělo ukázat i druhou stranu mince. Více než dvouminutové video je součástí série z YouTube kanálu Beauty of Science a zachycuje, co se děje v Petriho miskách.





Při natáčení byly využity čtyři druhy plísní, které se využívají k fermentaci potravin. Konkrétně to jsou Rhizopus, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae a Penicillium, které před čočkou objektivu postupně rostou a vytvářejí zajímavé miniaturní struktury, které člověk pouhým okem nezachytí.