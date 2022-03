Po 25 letech začal Kodak opět vyrábět středoformátový film Gold 200

Společnost Kodak Moments (divize Kodaku Alaris) přistoupila ke kroku, který bychom vzhledem k událostem poslední dekády asi nečekali. Zatímco dosud se obvykle ukončovala výroba fotografických filmů, Kodak ji v jednom případě obnovuje. Filmová fotografie totiž po letech úpadku postupně zažívá nárůst zájmu.

Do nabídky se opět dostává středoformátový film Kodak Professional Gold 200, který se na trhu poprvé objevil v roce 1901, a jehož výroba byla ukončena v roce 1997. K dispozici bude ve formátu 5-120, tedy v podobě balení s 5 rolemi pro středoformát. Ideální má být pro focení ve dne a s bleskem, nabízí spíše teplejší více saturované barvy a vysokou ostrost. Měl by také nabídnout rezervu pro 2EV podexpozici a 3EV přeexpozici. Balení by měla být zhruba o čtvrtinu levnější než Kodak Portra 160.



