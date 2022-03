Poco X4 Pro 5G přichází na trh se 108MPx čipem

Vysoká rozlišení snímačů jsou dnes v módě a 108MPx čipy už zdaleka nejsou výsadou jen v high-endu. Takový snímač bude mít i nový telefon Poco X4 Pro 5G. V jeho případě bude využívat slučování 9 pixelů do jednoho, takže drtivá většina režimů nebude fotit do 108 MPx, ale do stále více než dostatečného rozlišení 12 MPx a využije se např. dvojice nativních citlivostí ISO pro lepší výsledky v náročných podmínkách. Díky tomu se pak maličké 0,7µm pixely sloučí ve velké pixely o hraně 2,1 µm. Hlavní fotoaparát s 1/1,52" čipem nabídne objektiv se světelností F1,9 a poněkud zklamáním je to, že umí natáčet maximálně jen Full HD video (1920×1080 pixelů) při 30 fps.



Ultra-širokoúhlá kamerka přichází s rozlišením 8 MPx, 118° úhlem záběru a světelností F2,2. Dále tu máme 2MPx makro kamerku se světelností F2,4. Tady se nedají předpokládat dobré výkony podobně jako u nedávno testovaného realme 9 Pro+ s pravděpodobně totožným (nebo velmi podobným) modulem. Zajímavostí ale je, že telefon nabídne super-makro video. Pokud jde o přední kamerku, ta má 16 MPx a světelnost F2,4. I v jejím případě je maximem Full HD video při 30 fps.

Z dalších informací můžeme zmínit velký 6,67" displej AMOLED s rozlišením Full HD+ (2400×1080 pixelů), obnovovací frekvencí 120 Hz (360 Hz pro dotyk), jas až 1200 nitů a krytí sklem Gorilla Glass 5. Kvůli tomu jde také o dost velký telefon s rozměry 164,19×76,1×8,12 mm a hmotností 205 gramů.



Procesorem je 6nm Snapdragon 695 s 8 jádry, taktem až 2,2 GHz a GPU Adreno 619. K dispozici bude v konfiguracích 6GB+128GB nebo 8GB+256GB (LPDDR4x a UFS2.2). Najdeme tu velký akumulátor s 5000 mAh a velmi rychlým 67W nabíjením (baterie se celá nabije za 41 minut a na 70 % za 22 minut). Už podle názvu je jasné, že se dostane na podporu 5G (max. rychlost downloadu 2,5 Gbps). Nechybí ani Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 a NFC, potěší i 3,5mm audio jack. Operačním systémem je MIUI 13 na bázi Androidu 11. V prodeji bude modrá, černá a žlutá barva, 6GB varianta by měla stát 299 EUR, 8GB verze pak 349 EUR.



Ceny souvisejících / podobných produktů: