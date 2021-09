Podmořské video ukazuje pestrý noční život ve Středozemním moři

Poblíž břehů ostrova Ponza, který se nachází v Itálii, se pod hladinou Středozemního moře ukrývá pestrý život, který láká podvodní fotografy, jakým je i Alexander Semenov. Na YouTube kanále Aquatilis zveřejnil 4K video, které ukazuje nejrůznější podmořské tvory, jež byli natáčeni a fotografováni během nočního potápění v italských vodách v roce 2019.





Video bylo pořízeno pomocí fotoaparátu Panasonic Lumix GH5, jenž byl bezpečně ukryt v podvodním pouzdře Subal. Díky tomuto a dalšímu vybavení pak Alexander Semenov a jeho tým zachytili podivuhodné mořské živočichy v jejich přirozeném prostředí.





Projekt, který byl původně naplánován na tři týdny, se protáhl na více než tříměsíční expedici, kdy se fotografové každou noc potápěli v moři a sbírali materiál pro své vizuální výtvory. Vzniklo tak mnoho videí a fotografií, které dokumentují pestrý mořský život okolo jediného ostrova. Podle slov Alexandra Semenova by ale na dokumentování nočního podmořského života nestačily ani roky, stále by bylo co objevovat.