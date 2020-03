Polaroid uvedl nový instantní fotoaparát Polaroid Now

Značka Polaroid pokračuje ve svém návratu na trh. Poté, co se v roce 2017 povedlo značku znovuzrodit jako Polaroid Originals, nyní se vrací jako čistý Polaroid. To se týká i marketingových záležitostí, jako jsou webové stránky. Současně s tím představuje nový fotoaparát Polaroid Now, který sice drží tradiční design těchto fotoaparátů, zároveň jej ale trochu modernizuje, zaobluje a zlepšuje komfort práce s ním.



Novinka má objektiv se schopností automatického ostření, které je schopné zaostřit na krátkou vzdálenost i na dálku (60 cm i nekonečno). Máme zde i nový blesk, který využívá systému expozimetru pro lepší nastavení potřebného výkonu. Využít je možné i multiexpozici pomocí dvou záběrů překrytých přes sebe. Akumulátor, který lze nabíjet přes USB port, pak má vystačit na pořízení 120 záběrů.

Současně s novým modelem byly představeny také nové papíry Color Wave i-Type a Black Frame s charakteristickým barevným laděním. Po omezenou dobu budou také k dispozici nejen klasické černé a bílé varianty, ale také verze s pěti barvami typickými z loga Polaroidu, tedy červené, oranžové, žluté, zelené a modré. Novinka půjde do prodeje v dubnu za cenu 3629 Kč, resp. 132 EUR s DPH.

