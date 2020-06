Pozor na scam na Instagramu ohledně porušení copyrightu, ukradne vám účet

Pokud používáte Instagram a přijde vám v těchto dnech zpráva, která vás obviní z porušení autorských práv (Copyright Infringement Detected In Your Account), na nic neklikejte. Zpráva informuje o tom, že jste údajně měli porušit autorská práva, ale pokud si myslíte, že to není pravda, máte odeslat námitku do 24 hodin, čímž odesílatelé vyvolají časový tlak na oběti, které mohou jednat více neuváženě než obvykle. Jenže zde je zakopaný pes. Zpráva není od Instagramu a jejími autory nejsou ani správci stránky thenorthfacechile, ze které zpráva přichází. Jde o verifikovaný účet s více než 150 tisíci sledujících, který byl podle všeho ukraden hackery.

Ti nyní využívají velké uživatelské základny ukradeného účtu a rozesílají tyto zprávy. Součástí vznesení námitky proti obvinění je nepřekvapivě nutnost přihlásit se ke svému účtu na Instagramu. Přihlašovací formulář na instagramhelpnotice.com je ale falešný, takže přihlašovací jméno i heslo tak putuje do rukou útočníků. Ti tak mohou převzít účet oběti na Instagramu a zprávu posílat dalším a dalším uživatelům. To však není ten hlavní problém. Spousta lidí používá stejné přihlašovací údaje (tedy včetně hesla) i na mnoha jiných stránkách, takže útočníci mohou získat přístup i do mnoha jiných účtů včetně e-mailu a odtud už pak mohou kontrolovat úplně všechno.



