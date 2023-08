Právo na opravu u Applu: iPhone 15 Pro bude snáze rozebiratelný, přinese až 2 TB

Právo na opravu je v posledních letech velkým tématem a např. u nás v Evropě budou muset mít nové telefony v budoucnu Applu, nicméně toto začíná být minulostí. Dokonce svůj program

je v posledních letech velkým tématem a např. u nás v Evropě budou muset mít nové telefony v budoucnu vyměnitelné akumulátory . Často se nemožnost uživatelských oprav vytýkala, nicméně toto začíná být minulostí. Dokonce svůj program Self Service Repair spustil dříve než Samsung. Nečekejte ale nějaké zásadní úspory proti opravě v servisu. Je však dobře známo, že iPhony mají dlouhou životnost (uživatelé si je nechávají v průměru násobně déle než Androidy), což je dáno i tím že jde o high-endové telefony s dlouhou morální životností (i za pár let je kdysi špičkový hardware akceptovatelně výkonný) a dlouhou softwarovou podporou (nejnovější iOS je zpravidla podporován i na 5-6 let starých telefonech nemluvě o pokračující bezpečnostní podpoře i poté, co už novou verzi nejde nainstalovat). Když se spojí tlaky EU i snaha Applu hrát na ekologickou notu , máme tu několik zajímavých změn, které na nás čekají.

Už loňské iPhony 14 a 14 Plus přešly na jinou konstrukci, která usnadňuje výměnu komponent v telefonu. Typickým příkladem může být displej nebo baterie. Tyto modely si tak už loni vysloužily kladné hodnocení ohledně možnosti oprav. Nyní by se totéž mělo dostat i k iPhonům 15 Pro a 15 Pro Max. Ty mají být také konstruovány tak, aby je uživatel s potřebnými nástroji mohl snadno rozebrat z přední nebo zadní strany a vyměnit požadovaný díl. Novinkou v konstrukci má být náhrada nerezové oceli a kraj telefonu by měl být z titanových slitin. Zároveň mají být rámečky ještě tenčí než loni a telefony by mohly být neznatelně kompaktnější. Konkrétně by mělo jít o ztenčení z 2,2 na 1,5 mm.

Co nás ještě čeká? Modely iPhone 15 a 15 Plus dostanou procesor z loňských iPhonů 14 Pro (tedy A16 Bionic), naproti tomu iPhony 15 Pro získají nový 3nm procesor A17 Bionic, který by měl přinést nejen vyšší výkon, ale především lepší efektivitu. Hovoří se také o tom, že základní iPhony 15 a 15 Plus získají jako hlavní fotomodul ten 48MPx z loňských iPhonů 14 Pro, nadále by ale základní modely měly mít jen dva zadní fotomoduly, dostanou však Dynamic Island z modelů Pro. iPhone 15 Pro Max má dostat teleskopický teleobjektiv a nahradit tak dnešní 77mm teleobjektiv (očekává se cca 150 mm). Všechny modely konečně dostanou port USB-C.

Dále se proslýchá, že iPhony 15 Pro (6,7" Pro Max určitě, 6,1" Pro velmi pravděpodobně) zdraží, a to až o 200 USD. To bude dáno ale také tím, že zatímco základní iPhony 15 mají zůstat v rozsahu kapacit úložišť 128 GB až 512 GB, iPhone 15 Pro by měl začínat na 256 GB (který je u iPhonu 14 o 100 USD dražší než základní 128 GB) a končit na kapacitě 2 TB. Efektivně by tak došlo jen ke 100USD zdražení. Ceny iPhonů obvykle do značné míry reflektují aktuální kurz dolaru v době uvedení, který byl loni dost vysoko, nicméně pokud by se kurzový přepočet neměnil a iPhone 15 Pro bude začínat na 1199 USD za 256GB variantu (dnes 999 USD za 128GB verzi), pak bychom v ČR mohli čekat základní cenu 40-40,5 tisíc Kč s DPH. Faktem nicméně je, že loni se USD v září pohyboval okolo 24,5 Kč, zatímco nyní je okolo 22 Kč, takže nakonec by základní 256GB iPhone 15 Pro mohl být teoreticky za stejných 37 tisíc Kč jako dnes. Nové iPhony 15 by měly být představeny 13. září, což je trochu zvláštní, protože podzimní keynote se obvykle koná v úterý.