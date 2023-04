Představuje se monochromatická Leica M11 Monochrom

Leica M11 Monochrom. Fotoaparát má full frame snímač CMOS BSI s rozlišením 60,3 MPx (9528×6328 pixelů) a 3,76µm pixely. I s normálním senzorem je to zárukou nebývalých detailů, jenže toto je monochromatická verze, a tak sice přijdeme o barvičky, ale také o barevné filtry před pixely, a tedy i Bayerovu interpolaci. Každý pixel se tak přesně stará jen o záznam jasu pro sebe sama, navíc dostává plnou dávku světla, což zvyšuje jeho citlivost. Pochopitelně zde není ani low-pass filtr, ten by tu byl zbytečný.

Leicu M Monochrom představil výrobce v roce 2012 a od té doby jsou monochromatické digitální fotoaparáty Leica v různých obměnách stále na trhu. Bude tomu tak i nadále, byla totiž představena nová. Fotoaparát má full frame snímač CMOS BSI s rozlišením 60,3 MPx (9528×6328 pixelů) a 3,76µm pixely. I s normálním senzorem je to zárukou nebývalých detailů, jenže toto je monochromatická verze, a tak sice přijdeme o barvičky, ale také o barevné filtry před pixely, a tedy i Bayerovu interpolaci. Každý pixel se tak přesně stará jen o záznam jasu pro sebe sama, navíc dostává plnou dávku světla, což zvyšuje jeho citlivost. Pochopitelně zde není ani low-pass filtr, ten by tu byl zbytečný.

M11 Monochrom umí fotit do JPEGu nebo RAWu (ten může mít 18,5 MPx, 36,6 MPx nebo 60,4 MPx, v posledním případě počítejte se 70-120MB RAWy). RAWy jsou ve formátu DNG se 14bitovou barevnou hloubkou. Fotoaparát má 3GB buffer (dle výrobce cca 15 RAWů), vnitřní paměť má pak 256 GB ( standardní M11 má 64 GB) a lze doplnit kartou SDXC s až UHS-II rozhraním a kapacitou 2 TB.

Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 60 minut s mechanickou závěrkou, resp. od 1/16000 do 60 sekund s elektronickou. Synchronizační čas blesku činí 1/180 sekundy. Sekvenční snímání může být max. 4,5 fps, je zde i intervalové snímání a expoziční bracketing. Citlivosti jsou od ISO 125 (nativně) do 200000.

Rozměry fotoaparátu činí 138,8×38,45×80,3 mm, váží 461 gramů bez baterie, resp. 542 gramů s ní. Hledáček má 0,73× zvětšení. Pokud jde o LCD, to má 2,95" úhlopříčku a rozlišení 2,333 mil. bodů, jde o dotykovou verzi. Nechybí ani Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2LE. Napájení zajišťuje akumulátor Li-Pol s napětím 7,4 V a kapacitou 1800 mAh. Cena fotoaparátu činí 9195 USD.