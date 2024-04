Přichází paměťové karty SDUC, SanDisk ukázal 4TB Extreme Pro

Paměťové karty SD (Secure Digital) existují v několika variantách. Fyzicky jsou stále v podstatě stejné s rozměry 32×24×2,1 mm pro SD a 11×15×1,0 mm pro microSD, ale mohou se přesto lišit v několika ohledech. Např. UHS-II přineslo druhou řadu pinů pro vyšší rychlosti. Také se tu lišily souborové systémy a s tím i rozsah dostupných kapacit, což je právě to, čemu se budeme věnovat dnes.

Původní SD podporovalo max. FAT 16 a s tím kapacity do 2 GB včetně. Standard SDHC (SD High Capacity) přinesl FAT 32 a podporu od více než 2 GB do 32 GB. Dnes už většinou používáme SDXC (SD eXtended Capacity), kde dostáváme souborový systém exFAT a kapacity od více než 32 GB až po 2 TB. To nám stačilo do dneška a asi ještě nějakou dobu stačit bude. Nyní ale přichází čtvrtý systém SDUC (SD Ultra Capacity). Tento bude nabízet karty s kapacitou vyšší než 2 TB a končit má na 128 TB. I v tomto případě se využívá systém exFAT.



První společností, která představuje paměťovou kartu SDUC, je SanDisk v podobě karty SDUC Extreme Pro s kapacitou 4 TB. Ta splňuje rychlostní standardy UHS-I U3, Class 10, Video Class 30 (V30). Taková karta pojme i spoustu 8K videa, otázkou spíše je, zda to tak rychle stihne zapisovat. Standard V30 mluví o zapisovací rychlosti pro video alespoň 30 MB/s, což je 240 Mbps. To stačí na více komprimované 8K video v H.265, nicméně otázkou je, jaká je skutečná rychlost zápisu (víme, kolik je minimálně, nevíme, kolik je skutečně). Poněvadž ale není podporována třída V60, patrně se budeme pohybovat někde mezi hodnotami 30 a 60 MB/s u tohoto typu dat.

Zde by bylo dobré podotknout, že SanDisk tuto 4TB kartu jen ukázal a oznámil její přípravu. Její finální představení a zahájení prodeje proběhne až v roce 2025. SanDisk současně představil karty 2TB SanDisk Extreme Pro SDXC, 2TB SanDisk Extreme Pro microSDXC.