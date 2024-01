Putovní výstava "divných rodinných fotek" aneb jak blog přerostl v senzaci

Ne každá fotografie se povede a občas se stane, že se ve snímku objeví nějaký trapný nebo jinak veselý detail. O to zajímavější je, pokud si někdo takovou fotografii vystaví doma. Na základě takových snímků vznikl web o divných rodinných fotkách AwkwardFamilyPhotos.com. V květnu 2009 ho založil Mike Bender a Doug Chernack poté, co si Bender všiml "divné" vystavené fotografie u svých rodičů. Uvědomil si, že podobných veselých a trapných snímků budou existovat tisíce, a tak se rozhodli vytvořit web, kde se lidé mohou podělit o své divné rodinné snímky.



Web nabíral na popularitě, nasbíral přes 9000 fotografií, a dokonce to vyústilo v to, že uspořádal putovní výstavu po Spojených státech. Na fyzicky vytištěných 200 nejlepších snímků se asi většina z nás do USA nepodívá (výstava má ještě 5 zastávek), nicméně alespoň se můžeme podívat na web a výběr těch nejlepších