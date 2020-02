Qualcomm ukázal 8K video ze smartphonu s procesorem Snapdragon 865

Rozlišení 4K se sotva začalo dostávat do mainstreamu a smartphony už koketují i s 8K rozlišením. To vyžaduje snímače s velmi vysokým rozlišením (alespoň 33 MPx) a také výkonné procesory pro zpracovávání obrazu. A právě takovým má být Qualcomm Snapdragon 865 5G a jeho ISP Spectra 480. Ten má být dost silný na to, aby zvládl zpracovat video v 8K rozlišení (7680×4320 pixelů). Nechal tak natočit několik záběrů v Arizoně, kde lze vidět opravdu působivé detaily. Faktem nicméně je, že si to v 8K asi nikdo z nás nepřehraje a přinejlepším si užijeme 4K variantu videa.