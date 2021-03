Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6

Panasonic rozšiřuje nabídku svého full frame CSC systému i směrem k nižším cenovým třídám. Fotoaparát Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 (S-R2060). Nabídne tedy 3× optický zoom v zajímavém rozsahu od velmi širokoúhlých 20 mm. Na druhou stranu tak končí na velmi krátkých 60 mm. Světelnost je tradiční s hodnotami F3,5-5,6 a budete muset počítat s absencí optické stabilizace. O stabilizaci obrazu se tak musí postarat snímač v těle.

Společnostrozšiřuje nabídku svého full frame CSC systému i směrem k nižším cenovým třídám. Fotoaparát Lumix S5 tak dostal i nový setový objektiv, který nabídne relativně kompaktní stavbu. Jde o(S-R2060). Nabídne tedy 3× optický zoom v zajímavém rozsahu od velmi širokoúhlých 20 mm. Na druhou stranu tak končí na velmi krátkých 60 mm. Světelnost je tradiční s hodnotami F3,5-5,6 a budete muset počítat s absencí optické stabilizace. O stabilizaci obrazu se tak musí postarat snímač v těle.

Nový objektiv má docela kompaktní rozměry a nízkou hmotnost 350 gramů. Jeho zpracování je solidní, působí dostatečně robustním dojmem a potěší i odolností vůči vodě a prachu. Pokud jde o filtry, podporuje ty s 67mm průměrem.



Při zoomování se objektiv dost vysouvá, nicméně chod zoomovacího kroužku i vysouvání samotného objektivu je hladké a vhodné i pro video. S objektivem dostanete také sluneční clonu.

Na těle je jen přepínač manuálního a automatického ostření. Zaostřovací kroužek má poměrně tuhý, ale současně i krásně hladký chod. Omylem ho tak nepootočíte, ale zároveň se nedočkáte žádných škubnutí. Ovládání ostření je elektronické a do značné míry nastavitelné. Od minima po maximum to může být 90° až 360° dle nastavení, ale počítejte s tím, že je to nastaveno docela nerovnoměrně. Zatímco větší vzdálenosti proletíte vždy velmi rychle, u těch nejkratších ("makro") je převod možná až příliš pomalý. Vazba můře být lineární nebo v závislosti na rychlosti otáčení (otáčíte-li rychle, ostření se ještě více zrychlí a naopak).

Pokud jde o uchycení, asi nepřekvapí, že byl použit kovový bajonet. Snad jen škoda, že má L-Mount tak nešikovně vyřešeno nasazování objektivu, kdy nevidíte na synchronizační červenou tečku (ta je zespoda bajonetu).

Objektiv jsme vyzkoušeli na full frame CSC fotoaparátu Panasonic Lumix S5, který je vybaven 24MPx mechanicky stabilizovaným snímačem.



První představení objektivu tak máme za sebou a nyní se můžeme podívat na praktické testy v dalších kapitolách.