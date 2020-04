Panasonic Lumix TZ200: kamarád na cesty

Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků

Lumix TZ200 jsme dostali v černé barvě, která působí klasicky a příď alespoň trochu ozvláštňuje červený proužek (musím říci, že tmavě šedá seděla u dříve testované TZ100 mnohem více, ale podobné ladění nabízí Panasonic i u TZ200). Zpracování je výborné, tělo je tuhé a bytelné, jedinou výjimkou je akorát menší vůle v objektivu. Nejdůležitějšími mírami je tloušťka, která činí 45,2 mm, takže do kapsy kalhot to už opravdu není, hmotnost pak činí 340 gramů. Do nějaké větší bundy tedy OK, do tenké bundičky už to nebude ideální. Přesto musím ocenit to, jak moc se podařilo nacpat do tak malého těla.

Nejzásadnější změnou proti TZ100 je již zmíněný objektiv. Místo původního objektivu 25-250mm F2,8-5,9 se tu objevil univerzálnější 24-360mm F3,3-6,4. Potěší tedy o trochu širokoúhlejší záběr, ale především delší dosah maximálního zoomu. Naopak moc radosti neudělá zhruba o 1/3 EV horší světelnost. Zoom lze ovládat i prstencem objektivu. Je to pomalejší a plynulejší než páčkou, což oceníte zejména u maximálního zoomu, kde obraz méně skáče.

Přestože jsem zoom raději ovládal páčkou, prstenec má výhodu např. u videa, kde je přirozenější a jemnější. Můžete mít i skokové zoomování, kdy točení prstencem přechází mezi polohami 24, 28, 35, 50, 70, 90, 135, 160, 200, 250, 300 a 360 mm. Prstenec je ale konfigurovatelný a já tu měl např. korekci expozice.

Seshora je dobře vidět tloušťka fotoaparátu a prstenec objektivu. Vidíme tu vyskakovací blesk a vedle něj dva otvory pro stereo mikrofony. K dispozici je otočné kolečko fotografických režimů včetně uživatelských módů C, tedy C1 až C3 včetně možnosti uložit si předvolby pro video (tímto zdravíme do Canonu).



U kolečka je páčka pro zapnutí a vypnutí přístroje. Dále tu máme kolečko pro ovládání expozice (času, clony,...), páčku zoomu s dostatečně svižným chodem a tlačítko spouště. To má dobrou odezvu, nicméně pokud používáte průběžné ostření AFC, počítejte s tím, že občas to chvilku trvá, než fotoaparát doostří a fotoaparát tak působí lenivěji (jako by měl mírnou prodlevu spouště). Nakonec tu máme ještě červené tlačítko pro natáčení videa. Prodleva zahájení natáčení videa je krátká, cca 0,5 sekundy, ale pozor, fotoaparát musí být připraven. Pokud tedy např. ukládá fotografii, video nenatočíte.



Na horní straně je ještě výše zmíněný blesk. Nesetkal jsem se s efektem červených očí a i nabíjení je poměrně rychlé.



Na zadní straně je malý elektronický hledáček (EVF, LVF). Má 0,21" úhlopříčku a rozlišení 2,33 milionu bodů, jeho přepočtené zvětšení je 0,53×. Přiznám se, že nejsem fandou těchto malých hledáčků na kompaktech, během testování jsem ho takřka nepoužil a výrazněji jsem s ním pracoval až při psaní těchto řádků. Není příliš velký a absence očnice působí, že stále vidíte i mimo něj. Dává však dostatečně detailní a ostrý obraz, velmi dobře je v něm vidět i za hodně špatného světla. Nabízí ECO 30fps a klasický 60fps režim. Doporučuji spíše ten rychlejší, neboť v úsporném režimu se obraz kvůli nižší obnovovací frekvenci cuká i za dobrého světla. Při 60 fps je krásně plynulý a cukat se začne až za špatného světla. Přepínání EVF a LCD může být automatické nebo vynucené (tlačítkem vedle hledáčku, přičemž je konfigurovatelné a můžete mu vyhradit jinou funkci).



Na zádi je pak ještě 3,0" dotykový displej s rozlišením 1,24 milionu bodů. Má pěkný obraz a je vcelku dobře pozorovatelný i za slunečných dní, takže se dá používat i přesto, že není výklopný. Každopádně na focení od země by byl výklopný displej i tak fajn (i díky tomu, že fotoaparát nabízí na 1,0" kompakt docela slušné makro). Napravo od displeje jsou ještě funkční tlačítka (konfigurovatelná), čtyřsměrný ovladač s poněkud menšími tlačítky. Lumix TZ200 podporuje i quick menu pro rychlé nastavení, čemuž dopomáhá dotykový displej.



Pravý bok obsahuje ještě krytku prostoru pro porty, kde najdete micro HDMI a klasické micro USB. Přes něj se dá nabíjet akumulátor, takže fotoaparát snadno nabijete i z powerbanky, USB portu v autě a podobně.

K napájení je použit Li-Ion akumulátor DMW-BLG10E s napětím 7,2 V a kapacitou 1025 mAh (7,4 Wh energie). Podporovány jsou pak SD karty.



Úvodní představení kapesního ultrazoomu Panasonic Lumix TZ200 máme za sebou. Vypadá to na slibný přístroj a v dalších kapitolách se podívejme, jak bude fotit.

Pokud jde o příslušenství, to není moc bohaté. Máme zde poutko na ruku, akumulátor, adaptér s USB kabelem a základní návody k použití.