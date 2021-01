Sony Cyber-shot RX100 VII: nejlepší přítel cestovatele

Sony slaví úspěchy se svou řadou profi kompaktů Cyber-shot RX100. Dnes se podíváme na jeho sedmou generaci, která fotoaparát značně vylepšila a přináší spoustu zajímavých technologií. Máme zde sice pořád 1,0" 20MPx senzor, ten má ale BSI technologii a DRAM paměť, která umožňuje natáčení až 1000fps zpomalených videosekvencí. Je tu také rychlé fázové ostření, UHD 4K video s over-samplingem, rychlé sekvenční snímání, výklopný dotykový displej i objektiv Zeiss s 8,3× optickým zoomem a světelností F2,8-4,5. Vypadá to tedy na velmi univerzální a kvalitní cestovní kompakt. Jak se mu povede v praxi, to ukáže náš test.

Recenze Sony Cyber-shot RX100 VII



Videorecenze fotoaparátu Sony Cyber-shot RX100 VII (RX100M7) s testovacími Full HD videosekvencemi.

Ergonomie a rozmístění ovládacích prvků Pokud jste někdy drželi v ruce Cyber-shot RX100 nebo kteréhokoli z jeho následovníků, budete tu jako doma. Rozeznat je od sebe není na první pohled jednoduché a jde spíše o detaily, jako je např. trochu větší tubus objektivu, lehce komplikovanější horní strana a podobně. RX100 VII si nicméně stále zachovává kompaktní rozměry, přičemž tloušťka nyní činí 42,8 mm a hmotnost 302 gramů s baterií a kartou. Pro představu, původní RX100 má 35,9 mm a 240 gramů. Zpracování je výborné, držení pak poněkud omezené kvůli chybějícímu gripu a nepotěší ani tradičně titěrná tlačítka. Zásadní změnou modelů RX100 VI a RX100 VII je nový objektiv. Zatímco první dva modely řady RX100 měly 28-100mm F1,8-4,9, další tři dostaly světelnější 24-70mm F1,8-2,8 s menším zoomem, nyní se novinka blíží naopak ultrazoomu a poskytne velmi slušný 8,3× optický zoom v rozsahu 24 až 200 mm. Proti prvním dvěma generacím tak přichází s širším úhlem záběru, poskytne navíc 2krát tak delší maximální přepočtenou ohniskovou vzdálenost. Cenou za to je mnohem horší počáteční světelnost F2,8 (proti F1,8 u předchozích generací), nicméně končí na F4,5, což není zlé.

Stejně jako u všech generací, ani zde nenajdete závit pro filtry a bohužel se tu tentokrát nenašlo místo na vestavěný ND filtr. Okruží objektivu je otočné a lze jej konfigurovat. Ve výchozím stavu upravuje clonu a čas, já si tu dal korekci expozice. Lze jím i zoomovat, přičemž odezva je jemná a jedna z nejpřirozenějších, které jsem zatím viděl u elektronických zoomů. Stále to ale ani zdaleka není pravá poctivá mechanika, pro video je to ale lepší volba než zoomovací páčka. Všimněte si také výklopného blesku a hledáčku.

Výhodou je, že se hledáček vysouvá jediným pohybem a podobně tak se i zasouvá. Minulostí je tak složitá aktivace, kdy bylo potřeba jej nejprve vystřelit nahoru a pak vysunout vzad. Hledáček má 0,58× zvětšení, což není mnoho a především mu chybí okulár, takže se do něj nedívá zrovna pohodlně (navíc vám bude vadit okolí, které prosvítá do oka, zejména máte-li brýle). Rozlišení je solidní, obraz je krásně plynulý i za trochu slabšího světla (v běžně osvětleném interiéru naprosto v pohodě), pokud ale světelné podmínky zhoršíte, dostaví se poměrně dost šumu. Manuální ostření je možné, určitě ale neuškodí, když budete zaostřovat na něco, co má i ve tmě trochu výraznější linie. Zde jde vidět tloušťka fotoaparátu a základní vysunutí objektivu. Máme tu hledáček a interní blesk, který se zapíná mechanickým posuvným tlačítkem dole. K zoomování ani spoušti nemám výhrady, zoomovací páčka je dvourychlostní a lze nastavit i rychlost zoomování pro video. Dále tu máme kolečko fotografických režimů.

Vzadu máme 3,0" výklopný displej (o 90° dolů, o 180° nahoru, což je výborné pro vloggery). Jeho rozlišení je klasických 921.600 bodů (640×480 RGB pixelů). Obraz je dostatečně ostrý, pozorovatelnost venku je přijatelná, ale u 4K videa nelze nastavit slunečný režim a někdy toho na displeji není moc vidět. Displej mě také poněkud zklamal až moc vysokým kontrastem. Snímky vypadají být přepálené, přestože nejsou, a barevnost je také zvláštní. Šedé mraky mají prazvláštní oranžovorůžový nádech, přestože na fotkách jsou opravdu šedivé. Sony konečně začíná přecházet na dotykové ovládání, nicméně stále je nutno říci, že na ovladatelnost Canonů a Panasoniců nemá ani náhodou. Displej je poněkud méně citlivý a využití najde pro polohování AF bodu, ale už ne pro ovládání menu. Zde jde vidět tloušťka fotoaparátu a základní vysunutí objektivu. Máme tu hledáček a interní blesk, který se zapíná mechanickým posuvným tlačítkem dole. K zoomování ani spoušti nemám výhrady, zoomovací páčka je dvourychlostní a lze nastavit i rychlost zoomování pro video. Dále tu máme kolečko fotografických režimů.Vzadu máme 3,0" výklopný displej (o 90° dolů, o 180° nahoru, což je výborné pro vloggery). Jeho rozlišení je klasických 921.600 bodů (640×480 RGB pixelů). Obraz je dostatečně ostrý, pozorovatelnost venku je přijatelná, ale u 4K videa nelze nastavit slunečný režim a někdy toho na displeji není moc vidět. Displej mě také poněkud zklamal až moc vysokým kontrastem. Snímky vypadají být přepálené, přestože nejsou, a barevnost je také zvláštní. Šedé mraky mají prazvláštní oranžovorůžový nádech, přestože na fotkách jsou opravdu šedivé. Sony konečně začíná přecházet na dotykové ovládání, nicméně stále je nutno říci, že na ovladatelnost Canonů a Panasoniců nemá ani náhodou. Displej je poněkud méně citlivý a využití najde pro polohování AF bodu, ale už ne pro ovládání menu.

Ono menu je další zajímavou kapitolou. Sony Cyber-shot RX100 VII je už natolik pokročilým fotoaparátem a umožňuje takové možnosti nastavení, že začíná být až příliš komplikovaným. Na jednu stranu je moc fajn, že umí tolik věcí, které najdete leda v menu profesionálních zrcadlovek a CSC fotoaparátů, na druhou stranu je dost otravné, když nalezení položky v menu zabere klidně i přes minutu (opravdu si nedělám legraci). Je zde totiž stěží uvěřitelných 37 stránek. Jen pro fotky a video jich je tu 24. No, něco v tom najít...

Po dlouhé době tu tak máme fotoaparát, kde se v podstatě neobejdete bez vyskládání si vlastního menu. To je naštěstí umožněno a opravdu vřele doporučuji věnovat čtvrt až půl hodinky tomu, abyste si tu dali to, co budete nejčastěji nastavovat, ať to nemusíte pokaždé hledat a proklikávat se v průměru tak 15-20 záložkami, než to najdete.





Zde vidíme maximální vysunutí objektivu při využití jeho 8,3× optického zoomu. Na pravé straně jsou také tři krytky. Ta první je zdířkou pro mikrofon, takže jde opravdu vidět, že Sony cílí fotoaparát na dnes tak moc populární vlogging. Dále tu máme micro USB port, přes který se nabíjí akumulátor (a že ho budete nabíjet hodně často) a nakonec ještě micro HDMI.

Červené tlačítko pro video je tradičně titěrné a hůře se mačká. Prodleva zahájení natáčení je něco mezi 1,0 až 1,5 sekundy (ne vždy stejně), ukončení nahraje ještě malou chvilku (cca 0,3 sekundy). Fn vás dostane do quick menu, které si opět můžete svobodně konfigurovat, podobně tak lze upravit chování většiny tlačítek na čtyřsměrném otočném ovladači. Pokud vám tedy nevyhovuje ovládání, lze jej do značné míry upravit a Cyber-shot RX100 VII pak může být poměrně dobře ovladatelným přístrojem.Na pravé straně jsou také tři krytky. Ta první je zdířkou pro mikrofon, takže jde opravdu vidět, že Sony cílí fotoaparát na dnes tak moc populární vlogging. Dále tu máme micro USB port, přes který se nabíjí akumulátor (a že ho budete nabíjet hodně často) a nakonec ještě micro HDMI.

Akumulátorem je tu tradičně model NP-BX1 s napětím 3,6 V a kapacitou 1240 mAh. Ten má dle výrobce vydržet na pořízení 260 snímků přes LCD, resp. 240 fotografií přes EVF. Data je pak možné ukládat až na SDXC karty.



V příslušenství najdete poutko, ouška na připevnění většího popruhu, adaptér s micro USB kabelem, akumulátor a krátký manuál.

Tímto jsme si v základu představili fotoaparát Sony Cyber-shot RX100 VII a v dalších kapitolách se podíváme na to, jaký je vlastně v praxi.