RED Komodo X ST 6K s globální závěrkou zvládá 6K při 80 fps

Kamery RED jsou dobře známy v profesionální sféře a nyní se představuje nový model v limitované edici. RED Komodo X 6K byl doplněn o novou verzi Komodo X ST 6K, která např. významně zvyšuje snímkovací frekvenci. 6K tak vyskočilo ze 40 na 80 fps, 4K video pak z 60 na 120 fps. Abychom byli přesnější a podívali se i další rozlišení, ono 6K video (což znamená 6144×3240 pixelů) umí při 80 fps, 5K (5120×2700 pixelů) při 96 fps, 4K (3840×2160 pixelů) zvládá při 120 fps a vystačíte-li si s Full HD rozlišením (2048×1080 pixelů), dostáváte se na 240 fps.



To ale také záleží na režimu. Pokud jde např. o 4K video, ve formátu ProRes 4444 XQ je maximem 60 fps, ProRes 4444 zvládá do 80 fps a ostatní (ProRes 422 včetně verzí HQ a LT) umí už do oněch 120 fps. Data je možné ukládat na karty CFexpress a slibována je přenosová rychlost do 560 MB/s. Máme tu vylepšený snímač KOMODO-X formátu Super35 s rozměry 27,03×14,26 mm, tedy zhruba na úrovni APS-C čipu. Jeho dynamický rozsah se proti výchozímu modelu zvýšil o dalšího 0,5 EV na výsledných 16,5 EV. Tento snímač má globální závěrku a fázové zaostřování.

Podporovány jsou objektivy Canon EF, případně PL s pomocí adaptéru. Možné je využít baterie několika různých verzí (malé V-Mount, standardní V-Lock a Gold Mount). Vzadu je pevný dotykový displej s 2,9" úhlopříčkou a rozlišením 1440×1440 pixelů. Rozměry jsou 129,4×101,3×95,3 mm a váží 1,18 kg. Počítat je nutné se značně zvýšenou cenou. Zatímco výchozí Komodo X 6K stojí 5995 USD, ST varianta vyjde na 9995 USD.