Redmi K60 Ultra: odolnost IP68, až 24GB RAM a kamera Sony IMX800

Novinkou značkyje telefon, který mnoha vlastnostmi míří do high-endové třídy. Zajímavostí je např. vodotěsnost daná ratingem IP68. Máme zde také velmi výkonný procesor MediaTek Dimensity 9200+, který oproti standardnímu Dimensity 9200 zvyšuje takt z 3,05 na 3,35 GHz. Jde o 8jádrový 4nm procesor a GPU Immortalis-G715 MC11 včetně speciálního grafického čipu X7. Zajímavostí jsou ale také paměťové konfigurace, kde lze mít 12, 16 nebo dokonce 24 GB RAM a úložiště s kapacitou 256 GB, 512 GB nebo dokonce 1 TB. paměti jsou typu LPDDR5x-8533, úložiště je UFS 4.0 s rychlostí sekvenčního čtení až 4000 MB/s.

Pokud jde o fotoaparáty, prim zde hraje 1/1,49" Sony IMX800 s celkovým rozlišením 54 MPx, efektivní je pak 50 MPx (2,0µm pixely po sloučení do 12,5 MPx). Máme tu 7členný objektiv a optickou stabilizaci. Potěší možnost natáčení 8K videa při 24 fps, 4K video pak umí až do 60 fps a slow-motion pak končí až na frekvenci 960 fps. Následuje širokoúhlá 8MPx kamerka se světelností F1,7 a úhlem záběru 119°, dále je tu 2MPx makro kamerka. Přední kamerka Sony IMX596 je typu 1/2,8" s rozlišením 20 MPx, maximem je 1080p30, slow-motion pak zvládá do 720p při frekvenci 120 fps.

Telefon má rozměry 162,15×75,7×8,49 mm a váží 204 gramů. Je vybaven velkým 6,67" displejem s rozlišením 2712×1200 pixelů a extrémně vysokým špičkovým jasem 2600 nitů (pouze lokálně), přičemž snímkovací frekvence je 144 Hz, pro dotyk pak 480 Hz a stmívání pracuje s 2880 Hz. Podle výrobce podporuje 12bitové barvy (68,7 mld. barev), HDR10+ i Dolby Vision. Akumulátor s kapacitou 5000 mAh podporuje 120W nabíjení, které je podporováno pomocí adaptéru v balení. Samozřejmostí je i podpora dvou karet SIM s 5G. Redmi K60 Ultra zvládá Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, polohové služby Glonass G1, GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, Beidou, QZSS L1+L5 a NavIC. Operačním systémem je MIUI 14. Zatím ale není jasné, zda se podívá i do Evropy.