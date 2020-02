Retro Fujifilm X100V dostává 26MPx čip a nový objektiv

Kompakt Fujifilm X100V posouvá tuto oblíbenou řadu do moderní doby, ačkoli si stále zachovává svůj retro vzhled. Změnil se např. objektiv Fujinon, který si ale zachovává svou reálnou 23mm ohniskovou vzdálenost (35 mm po přepočtu) a světelnost F2,0. Má i nadále 8 optických členů v 6 skupinách, počet asférických členů ale vzrostl z jednoho na dva a Fujifilm slibuje lepší chování při focení na krátkou vzdálenost (tam původní čtyři modely X100 měly docela mléčnou kresbu) a měla se také zlepšit rohová ostrost a detailnost objektivu obecně, aby zvládal vykreslit vysoké rozlišení dané novějším 26MPx snímačem. Zaostřit je možno od 10 cm. Objektiv má 9lamelovou irisovou clonu s maximální hodnotou F16 a k dispozici je i 4EV ND filtr.



X100V má moderní APS-C X-Trans CMOS 4 snímač s rozměry 23,5×15,6 mm a rozlišením 26,1 MPx. Data je možné ukládat do formátu JPEG nebo 14bitových RAWů. Sekvenční snímání dosahuje maximálně 11 fps, přičemž buffer postačí na 38 JPEGů nebo 17 RAWů. V režimu s elektronickou závěrkou a 1,25× crop faktorem lze dosáhnout až 30 fps. Snímač podporuje hybridní zaostřování, přičemž kontrastní forma je citlivá jen do -2 EV, zatímco fázová do vynikajících -5 EV.

Podporovány jsou nanejvýš DCI 4K videosekvence (4096×2160 pixelů) a UHD 4K (3840×2160 pixelů) při 30p s datovým tokem do 200 Mbps. Ve Full HD (2048×1080 a 1920×1080 pixelů) lze dosáhnout až 60p a datový tok může být rovněž 200 Mbps. K dispozici je také slow-motion video při 120p ve Full HD rozlišení. Přes HDMI lze využít i výstup v 10bitových barvách a 4:2:2 kódování.



Fotoaparát podporuje typické expoziční režimy, tedy automatiku, prioritu clony, času a plný manuál. Citlivosti mohou být od ISO 160 do ISO 12800, v režimu rozšíření je pak k dispozici ISO 80 až ISO 51200. Expoziční časy jsou od 1/4000 sekundy do 4 sekund, v režimu priority clony do 30 sekund a priorita času a manuál dávají až 15 minut. Bulb režim pak nabídne maximálně 60 minut. K dispozici je i elektronická závěrka s minimálním časem 1/32000 sekundy. Bulb je pak jen jednosekundový, lze využít i kombinaci obou závěrek a pak mít maximální rozsah obou režimů.

Korekce expozice má rozsah +/-5 EV pro fotografie a +/-2 EV pro video. Bracketing podporuje 2, 3, 5, 7 nebo 9 snímků s kroky až 3 EV. Je zde i bracketing filmových simulací, DR režimů, ISO citlivosti, vyvážení bílé a zaostření. Interní blesk má směrné číslo 4,4 při ISO 100. Samozřejmostí je bezdrátové rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2 LE.

Podporovány jsou paměťové karty SD, SDHC a SDXC včetně UHS-I modelů. Máme zde také nový hybridní hledáček. Jeho elektronický režim nyní využívá 0,5" OLED hledáček s rozlišením 3,69 milionu bodů (1280×960 RGB pixelů) a nabídne 0,66× zvětšení, optická varianta pak nabízí 0,52× zvětšení a 95% pokrytí. Hlavní displej s 3,0" úhlopříčkou disponuje rozlišením 1,62 milionu bodů, který je nově polohovatelný a dotykový. Zajímavostí je použití moderního portu USB-C 3.1, nechybí ani micro HDMI (typ D). Napájení obstarává Li-Ion akumulátor NP-W126S s výdrží na 350 snímků přes EVF a 420 snímků přes OVF. Rozměry X100V činí 128×74,8×53,3 mm a váží 428 gramů. S baterií a kartou pak hmotnost stoupne na 478 gramů.

Novinkou je také zvýšená odolnost vůči nepříznivému počasí (s adaptérovým kroužkem AR-X100 a ochranným filtrem PRF-49), vylepšený grip a úchop. K fotoaparátu si lze zakoupit telepředsádku TCL-X100 II, která dovolí dosahovat přepočtené 50mm ohniskové vzdálenosti nebo širokoúhlou předsádku WCL-X100 II, která stáhne vzdálenost na 28 mm. Cena novinky byla stanovena na $1399.

