Ricoh mění prodejní strategii v Japonsku, rozšíří výrobu na zakázku

Ricoh je jedním ze zbývajících výrobců zrcadlovek a asi jediným, kdo se jim chce věnovat dlouhodobě. To však neznamená, že se v historii bude nacházet celá společnost a hodlá využívat i moderních metod. I když technologii DSLR už CSC téměř ve všech ohledech překonala, stále zde jsou zákazníci, kteří upřednostňují zrcadlo a vypadá to, že Ricoh chce jít trochu ve šlépějích Leicy (starší fotografická technologie kombinovaná s moderními technologiemi, často v limitovaných edicích nebo výrobcích na zakázku). V Japonsku totiž Ricoh mění svou prodejní strategii a ačkoli se poslední zpráva firmy často překládala jako ukončení velkosériové výroby, půjde naopak o rozšíření té velkosériové o speciální výrobu na zakázku.



Typický distribuční model tak sice částečně ustoupí do pozadí, ale neznamená to jeho konec. Jde spíše o to, že se bude dávat také důraz na přímé prodeje zákazníkům a využití digitálních metod. Produkty tak bude možné kupovat přímo od Ricohu, přičemž zde má být větší možnost zakázkové výroby pro individuální potřeby zákazníka. Specializované obchody mají také umožnit zlepšit vztah firmy a zákazníka i předávání zpětné vazby. Samozřejmostí bude aktivní využívání sociálních sítí pro komunikaci se zákazníky i pořádání offline akcí. Dalších zemí mimo Japonsko se toto zatím netýká a otázkou je, zda vůbec kdy bude.

