Ricoh Theta X: 360° kamerka dostává výměnnou baterku a 2,25" displej

V březnu uvede Ricoh na trh novou 360° kamerku Theta X. Ta má několik užitečných novinek, které její předchůdci neměly. Jednou z nich je 2,25" displej s rozlišením 360×640 pixelů, který je dotykový a umožňuje nejen ovládání kamerky, ale také náhled při natáčení. Díky tomu se snížila závislost na připojení ke smartphonu a kamerka je použitelná i sama o sobě. To se dále vylepšilo tím, že vedle vlastní 46GB paměti (volná kapacita) podporuje microSDXC kartu s UHS-I rozhraním a má vyměnitelný 1350mAh akumulátor. Pokud tak máte akumulátor do zásoby, můžete ho jen vyměnit a natáčet dále. Už není třeba čekat na nabití kamerky. Vystačit by měl na 220 snímků, příp. 30 minut videa 5.7K/30p nebo 55 minut videa 4K/30p.



Najdeme zde dva 1/2" snímače CMOS s rozlišením 48 MPx. Tyto čipy známe už z mobilních telefonů. Rozlišení může být až 11K (11008×5504 pixelů), tedy okolo 60 MPx. U videa je pak maximem 5.7K (5760×2880 pixelů) při 30p a datovém toku do 120 Mbps, ve 4K (3840×1920 pixelů pak umí i 60 fps. Podporováno je i živé streamování ve 4K a 30p. Při teplotě 25 °C je možné nahrávat maximálně asi 10 minut (při 5.7K/30p nebo 4K/60p) kvůli teplotě. Objektiv má světelnost F2,4, zaostření je možno od 40 cm dál a skládá se ze 7 členů v 7 skupinách.

Expozici je možné nastavit automaticky, prioritou času, ISO citlivosti nebo manuálně. Časy mohou být od 1/16000 sekundy do 60 sekund (M), v jiných režimech jsou ale maxima nižší (např. 15 sekund v prioritních, 1/8 sekundy u fotek a 1/30 sekundy u videa). Citlivosti mají rozsah od ISO 50 do ISO 3200. Režim Time Shift Shooting dovoluje vyfotit snímek tak, že fotograf zmizí ze scény, sekvenční snímání může dosahovat 20 fps.

Samozřejmostí je podpora bezdrátového připojení Wi-Fi (až 802.11ac) a Bluetooth 5.0, nechybí ani polohový systém GPS, SBAS, QZSS a A-GPS. Rozhraním je tu USB-C 3.2 Gen1. Rozměry jsou 136,2×51,7×29 mm a váží 170 gramů včetně baterie a karty (bez toho 144 gramů). Operační systém je založen na Androidu a dovoluje tak tvorbu aplikací třetími stranami. Cena byla stanovena na 799 USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: