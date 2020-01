Ricoh uvádí telezoom HD Pentax-D FA 70-210mm F4 WR

Pro zrcadlovky Pentax je určen nový objektiv. Ten má tedy 3× optický zoom v rozsahu 70 až 210 mm u full frame zrcadlovek (úhel záběru 34,5° až 11,8°). Při použití na APS-C tělech bude dosaženo přepočtených 107 až 322 mm (23° až 7,7°). V optické konstrukci najdeme 20 optických členů uspořádaných do 14 skupin, dále 3 ED členy a dva s částečnou disperzí. Tyto specifikace jsou v podstatě stejné jako u objektivu Tamron 70-210 mm a podle všeho to tak vypadá, že Ricoh (Pentax) opět přeznačkoval objektiv Tamronu. Světelnost má konstantní hodnotu F4 v celém ohniskovém rozsahu (kulatý otvor až do F9,5), maximální clona je pak F32. Irisová clona má 9 lamel.