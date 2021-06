Ricoh uvedl odolný kompakt WG-7 s funkcí webkamery

Ricoh přichází s novou verzí odolného kompaktu WG-7, který navazuje na předchozí

Společnostpřichází s novou verzí odolného kompaktu, který navazuje na předchozí WG-6 . Zásadní otázkou je, co bylo vlastně vylepšeno, a moc jsem toho nenašel. V podstatě jde asi o jedinou věc, podporu USB Video Class 1.1. S tím přichází funkce webkamery pro tele konference. Ve všem ostatním vypadají specifikace totožně, pokud jsem něco nepřehlédl. Máme tu 1/2,3" čip CMOS BSI s rozlišením 20 MPx.

Objektiv má 5× optický zoom v rozsahu 28 až 140 mm a světelnost F3,5 až F5,5. Stabilizace je jen elektronická. V základu může ostřit od 50 cm, makro režim ale nabídne rozsah od 10 do 60 cm a je zde i speciální makro režim, který podporuje vzdálenosti 1-30 cm na střední pozici zoomu. K dispozici je i manuální zaostřování.

WG-7 podporuje citlivosti od ISO 125 do 6400. Korekce expozice má rozsah +/-2 EV, expoziční časy pak od 1/4000 do 1/4 sekundy, v nočním režimu se lze dostat na 4 sekundy. Máme zde vestavěný blesk i šestici LED pro makro snímky. Pokud jde o natáčení videa, podporováno je 4K, Full HD a HD. Máme zde režim Mermaid, který vylepšuje vyvážení bílé pod vodou a umí také sekvenci dvou snímků, kdy je jeden bez blesku a druhý s ním.



Vodotěsnost je garantována do 20 metrů po dobu 2 hodin, fotoaparátu nemá vadit ani pád z výšky 2,1 metru, vydrží zátěž 100 kg a teplotu od -10 °C. Splňuje tak standardy IPX8, IP6X i MIL-810F. Zadní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,04 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Fotoaparát má 27MB vnitřní paměť, podporuje karty SD, SDHC a SDXC včetně bezdrátových verzí FlashAir. Je překvapivé, že Ricoh v rámci aktualizace zapomněl na bezdrátová rozhraní, která jsou dnes už takřka povinností, nicméně potěší modul pro GPS, Glonass, QZSS a SBAS včetně kompasu.

Máme zde USB-C 3.0 a HDMI typu D. Akumulátor DB-110 má vydržet na pořízení 340 snímků. WG-7 měří 118,2×65,5×33,1 mm, váží 219 gramů, resp. 246 gramů s baterií a kartou. Prozatím bude dostupný výhradně v Japonsku, to ale nemusí znamenat, že se později nepodívá i do jiných zemí. Nebylo by to poprvé.

