Roadmapa Nikonu ukazuje 9 připravovaných objektivů pro Nikkor Z

Společnost Nikon to v poslední době se svým systémem Nikon Z velmi pěkně rozjela. Zatímco ještě tak dva roky zpět byla fotografická divize hodně ztrátová a s Nikonem to nevypadalo moc růžově, sázka na na high-endové modely s větším důrazem na video a full frame se mu stejně jako ostatním výrobcům dost vyplácí. Nynější i budoucí majitelé systému se nyní mohou podívat na roadmapu připravovaných objektivů, které by se měly objevit do konce roku 2023 a je zde hodně zajímavého.

Pokud jde o tradiční pevné objektivy, můžeme se těšit na vysoce světelné modely s ohniskovou vzdáleností 35 mm a 85 mm. Světelnost není jistá, ale půjde buď o F1,4 nebo spíše o F1,2. Představit se má také světelný teleobjektiv se 135mm ohniskovou vzdáleností, nejspíše se světelností F1,8. Dále tu bude i nový teleobjektiv se 600 mm. Všechny čtyři objektivy mají patřit do S-Line a budou určeny pro full frame.