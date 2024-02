Rok 2023 přináší ustálení prodejů fotoaparátů, pád se téměř zastavil

Před nějakými 15 lety byly na vrcholu digitální kompakty a prodeje (a s tím související dodávky) fotografické techniky činily i okolo 100 milionů kusů ročně. Rekordním byl rok 2010, kde bylo dodáno 121,5 mil. kusů fotoaparátů. Drtivou většinu z nich (108,6 mil. kusů) tvořily kompakty. Mobilní telefony ale začaly obstojně fotit a lidé začali preferovat jedno zařízení místo dvou, zejména pokud toto jedno mají stále při sobě a kvalitou fotek jim už stačí. Prodeje tak standardně padaly o nějakých 20 % ročně a dnes jsme už jen okolo 8 mil. kusů (6,3 % rekordního množství). Nejvíce to postihlo právě kompakty, kterých bylo za rok 2023 dodáno jen 1,72 mil. kusů, což je pouhých 1,6 % množství z roku 2010.



Pojďme ale také do pozitivních informací. Doby, kdy to takto výrazně padalo, jsou už pryč. Když vynecháme covidové období a podíváme se už na stabilnější rok 2021, tak tehdy bylo dodáno 8,36 mil. fotoaparátů. Rok 2022 přinesl pokles už jen okolo 4 % na 8,01 mil. kusů a také v roce 2023 to už téměř nepadalo. Výsledkem jsou necelá 4 % dolů a 7,72 mil. kusů.

Pro výrobce je ale důležité to, zda se jim to vyplatí finančně, a zde je jasně vidět, že lidé jsou ochotni za fotoaparáty utrácet více než v minulosti. Rok 2021 totiž přinesl příjmy 489 mld. japonských jenů, rok 2022 ale už rostl o 39 % na 681 mld. jenů a rok 2023 přidal ještě dalších 5 % na výsledných 714 mld. jenů. Vypadá to, že smrt digitálních fotoaparátů se prozatím konat nebude, ačkoli moderní smartphony jsou svými schopnostmi už opravdu hodně daleko.